10 Monate altes palästinensisches Baby stirbt in Gaza aufgrund der Kälte in einem Zelt

In der Stadt Chan Yunis im Süden des Gazastreifens ist der 10 Monate alte palästinensische Säugling Kenan al-Raqiq an den Folgen extremer Kälte gestorben. Die Tragödie ereignete sich in dem Zelt, in dem die Familie Zuflucht gesucht hatte.

Der Vater des Kindes, Ahmad al-Raqiq, berichtete, dass er beim Aufwachen am Morgen bemerkte, dass sich der Zustand seines Kindes verschlechtert hatte. Als er sah, dass die Haut des Babys blau angelaufen war, brachte er es sofort in das Nasser-Krankenhaus. Die Ärzte konnten jedoch nur noch den Tod des Säuglings feststellen.

„Als ich aufwachte und nach ihm sah, war seine Haut blau. Ich brachte ihn sofort in das Nasser-Krankenhaus. Doch er war bereits an Unterkühlung, also einem lebensgefährlichen Abfall der Körpertemperatur, verstorben“, sagte Ahmad al-Raqiq.

Unterkühlung (Hypothermie) tritt auf, wenn der Körper über einen längeren Zeitraum Kälte ausgesetzt ist und die Körpertemperatur gefährlich absinkt. Besonders Säuglinge und Kleinkinder sind gegenüber diesem Zustand extrem anfällig.