In Kirgisistan ist ein unerwarteter finanzieller und politischer Konflikt um ein monumentales historisches Denkmal entbrannt, das zu Ehren der potenziellen Präsidentschaft des ehemaligen Leiters des Staatlichen Komitees für Nationale Sicherheit (GKNB), Kamtschibek Taschijew, errichtet wurde. Der bekannte Bildhauer wandte sich direkt an das amtierende Staatsoberhaupt, da er die versprochenen Millionenbeträge für seine Arbeit und Auslagen nicht erhalten hatte.

24.kg Nach Angaben der Nachrichtenagentur kam der Vorfall während eines offenen Treffens von Präsident Sadyr Dschaparowmit den Bewohnern der Region Talas ans Licht.

«Wir wollten es ihm schenken, wenn er Präsident wird»: 5,4 Millionen Som Schulden

Bei dem Treffen in Talas ergriff der Bildhauer Almas Ukujew das Wort und erklärte, dass der Auftraggeber ihn betrogen habe und er sein verdientes Geld nicht zurückerhalten könne:

Erfüllter Auftrag: Der Bildhauer hatte eine prachtvolle Statue des berühmten Staatsmannes des 17. Jahrhunderts, Kökom-biy, angefertigt und übergeben;

Unbezahlte Millionen: Der Unternehmer Abdildabek Kötschörbajew hat die vereinbarten 5,4 Millionen Som für das Denkmal bis heute nicht bezahlt;

Verwandtschaft und Plan: Als der stellvertretende Innenminister Dschaparow die Situation erklärte, wurde bekannt, dass der Auftraggeber Kötschörbajew tatsächlich mit dem ehemaligen GKNB-Chef Kamtschibek Taschijew verwandt ist. Er hatte den Bildhauer mit den Worten beauftragt: «Fertige die Statue von Kökom-biy an, bald wird Taschijew Präsident, ich werde sie ihm schenken», doch als die erwartete Präsidentschaft ausblieb, wurde auch das Geld nicht gezahlt.

Sadyr Dschaparows Reaktion: «Ist das nicht eine Schande?»

Präsident Sadyr Dschaparow hörte sich die Details der skandalösen Situation mit einem schiefen Lächeln an und verurteilte das Verhalten des Auftraggebers scharf:

Forderung nach Gerechtigkeit: «Wenn ein Auftrag erteilt wurde und das Denkmal fertiggestellt und übergeben wurde, warum zahlt er dann nicht? Der Mensch hat so viel investiert und gearbeitet, aber sie zahlen ihn nicht aus. Ist das nicht eine Schande?», sagte das Staatsoberhaupt;

Offizielle Anweisung: Der Präsident wies die Strafverfolgungsbehörden und Verantwortlichen an, die 5,4 Millionen Som, die dem Bildhauer zustehen, vollständig einzutreiben.

Wer war Kökom-biy und warum wurde ihm ein Denkmal gewidmet?

Historischen Quellen zufolge war Kökom-biy einer der bedeutendsten kirgisischen Staatsmänner des 17. Jahrhunderts. Es wurde bekannt, dass die Initiative zur Errichtung dieses Denkmals von Vertretern des Stammes ausging, dem sowohl Kökom-biy als auch Kamtschibek Taschijew angehören.

In politischen und gesellschaftlichen Kreisen der Region wird dieser Vorfall als bizarres Beispiel für das Streben nach Macht und die daraus resultierenden Folgen breit diskutiert.