Affen in Indien fordern von Menschen Essen für Gegenstände

In einigen Regionen Indiens erregen ungewöhnliche Verhaltensweisen von Affen die Aufmerksamkeit von Touristen. Die Primaten haben es sich zur Gewohnheit gemacht, Menschen Telefone, Brillen und andere persönliche Gegenstände zu entwenden und diese nur gegen Nahrung zurückzugeben.

Interessanterweise verlangen die Affen nicht für jeden Gegenstand die gleiche „Bezahlung“. Beobachtungen zufolge nehmen sie wertvollere oder für sie interessanter erscheinende Objekte an sich und erwarten im Gegenzug mehr Futter. An manchen Touristenorten kommen solche Vorfälle innerhalb von Affengruppen häufig vor.

Forscher sind der Meinung, dass dieses Verhalten kein Zufall ist. Die Affen könnten durch den langen engen Kontakt mit Menschen gelernt haben, dass sie durch das Entwenden von Gegenständen an Nahrung gelangen können.

Auf diese Weise haben einige Affen ein eigenes „Handelssystem“ etabliert – sie nehmen zuerst den Gegenstand und warten dann auf die „Bezahlung“ durch den Besitzer.