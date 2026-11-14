Aufruhr an einer Schule: Video einer Schülerin führt zur Festnahme eines Lehrers

In einer Schule in der georgischen Hauptstadt Tiflis kam es zu einem Vorfall, der für großes Aufsehen sorgte. Ein 76-jähriger Lehrer und stellvertretender Schulleiter wurde festgenommen, da er verdächtigt wird, illegale Handlungen gegenüber einer minderjährigen Schülerin begangen zu haben.

Details zum Strafverfahren und den Ermittlungen

Die Strafverfolgungsbehörden haben in diesem Fall offizielle Ermittlungen gemäß Artikel 141 des Strafgesetzbuches (Vornahme unzüchtiger Handlungen an einer Person unter 16 Jahren ohne Anwendung von Gewalt) eingeleitet.

Auslöser der Ermittlungen war die Anzeige einer Achtklässlerin. Ersten Informationen zufolge nahm die Schülerin mit Hilfe einer Freundin das Geschehen heimlich auf, sicherte so ein wichtiges Beweismittel und informierte anschließend die Strafverfolgungsbehörden.

Eckdaten des Vorfalls Informationen Ort Tiflis, Georgien Tatverdächtiger 76-jähriger Lehrer und stellvertretender Schulleiter Berufserfahrung 55 Jahre im Schuldienst tätig Rechtsgrundlage Artikel 141 des Strafgesetzbuches

Entsetzen und Spaltung im Lehrerkollegium

Wie der lokale Pirveli Fernsehsender berichtet, löste die Nachricht bei der gesamten Schulgemeinschaft und dem Lehrerkollegium Schock aus. Die Meinungen innerhalb des Kollegiums sind gespalten:

Ein Teil der Lehrer glaubt nicht an die Anschuldigungen und behauptet, die Schülerin habe den stellvertretenden Schulleiter absichtlich durch Verleumdung diskreditiert.

Eine andere Gruppe von Mitarbeitern zieht es vor, derzeit keine Stellungnahme abzugeben.

Die staatlichen Behörden halten sich mit detaillierten Informationen zurück, um die Privatsphäre der Minderjährigen zu schützen und die Vertraulichkeit der Ermittlungen zu wahren. Die Untersuchungen dauern derzeit an.

Was denken Sie, welche weiteren strengen Maßnahmen sollten ergriffen werden, um solche unangenehmen Vorfälle an Schulen zu verhindern und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!