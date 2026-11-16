Mann stirbt in Indien, nachdem er in einen als Süßigkeit getarnten Gegenstand biss

Im Distrikt Dindori im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh ist ein 35-jähriger Mann bei einem ungewöhnlichen und tragischen Vorfall ums Leben gekommen. Rajendra Barautiya erlitt tödliche Verletzungen, als ein Gegenstand, den er in den Mund nahm und für eine Süßigkeit hielt, explodierte.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 10. November. Berichten zufolge saß Barautiya in seinem Hof, als er etwas fand, das wie eine beliebte indische Süßigkeit namens Rasgulla aussah, und hineinbiss. Bei dem Gegenstand handelte es sich jedoch um einen Sprengsatz, der in seinem Mund detonierte.

Durch die Explosion wurde er schwer verletzt. Obwohl er sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, konnten die Ärzte sein Leben nicht mehr retten.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet. Die Behörden haben zwei Personen im Zusammenhang mit dem Sprengsatz festgenommen. Ersten Informationen zufolge handelt es sich um eine Art Sprengvorrichtung, die normalerweise für die Jagd auf Wildschweine verwendet wird.

Die Ermittler prüfen derzeit, wie der Gegenstand so präpariert wurde, dass er wie eine Süßigkeit aussah, und wie er in den Besitz des Opfers gelangte. Zudem wird untersucht, ob es sich um ein vorsätzliches Verbrechen oder einen missglückten Scherz handelte. Alle Einzelheiten des Vorfalls sollen im Laufe der Ermittlungen geklärt werden.