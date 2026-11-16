Eine Ziege für über 65.000 Dollar: Was ist das Geheimnis der Damaskus-Rasse?

Die Damaskus-Ziege gilt als eine der seltensten und wertvollsten Nutztierrassen der Welt. Auch bekannt als „Shami“, zieht diese Ziege mit ihrem ungewöhnlichen Aussehen und ihrem hohen Preis die Aufmerksamkeit vieler auf sich.

Die Heimat dieser Rasse ist Syrien; heute wird sie auch in Ländern des Nahen Ostens sowie auf Zypern gezüchtet. Das Hauptmerkmal, das die Damaskus-Ziege von anderen Rassen unterscheidet, ist ihre einzigartige Kopfform, das kurze Gesicht und das ungewöhnliche Erscheinungsbild. Dieses Aussehen entstand durch selektive Zucht über viele Generationen hinweg.

Damaskus-Ziegen werden besonders in den Ländern des Persischen Golfs sehr geschätzt. Ihr einzigartiges Aussehen und ihre Zuchteigenschaften haben zu einer hohen Nachfrage bei Viehzüchtern und Sammlern geführt.

Der Preis dieser Rasse ist ebenfalls erstaunlich. Berichten zufolge kann der Preis für eine einzelne Damaskus-Ziege bei Auktionen über 65.000 Dollar liegen. Dies macht sie nicht nur zu einer Seltenheit, sondern auch zu einem der teuersten Nutztiere der Welt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Damaskus-Ziege, die wie ein gewöhnliches Nutztier erscheinen mag, durch ihre Herkunft, ihr Aussehen und ihren hohen Wert heraussticht.