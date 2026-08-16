13-Jähriger entdeckt zufällig ein der Wissenschaft unbekanntes Lebewesen

In Japan stieß der 13-jährige Ryoya Sugimoto bei einer gewöhnlichen Beobachtung am Meer auf ein den Wissenschaftlern unbekanntes Lebewesen. Damals ahnte der Junge nicht, dass dieser kleine Organismus später offiziell als eigenständige neue Art anerkannt werden würde.

Der Vorfall ereignete sich 2018 in der Tanabe-Bucht in der japanischen Präfektur Wakayama. Der an Meereslebewesen interessierte Sugimoto bemerkte in der Nähe eines Kais mehrere kleine, quallenähnliche Organismen, die im Wasser trieben. Doch sie ähnelten keiner der Quallen aus den Büchern, die er bis dahin gelesen hatte.

Er nahm das seltsame Lebewesen mit nach Hause

Sugimoto interessierte sich schon seit seiner Kindheit für Quallen. Nachdem er als kleiner Junge eine Blaue Knopfqualle (Porpita porpita) berührt hatte, begann er selbstständig herauszufinden, um welche Art es sich handelte, und las in der örtlichen Bibliothek Bücher über Quallen.

Deshalb kamen ihm die Lebewesen, die er in der Tanabe-Bucht entdeckt hatte, äußerst seltsam vor. Er sammelte mehrere Exemplare und beschloss, sie zu Hause zu pflegen.

Als die Lebewesen größer wurden, wurde auch ihr Aussehen immer faszinierender. Besonders ihre ungewöhnlich gedrehten Fortpflanzungsorgane erregten Sugimotos Aufmerksamkeit. Er vermutete, dass sich diese Organismen von den in der wissenschaftlichen Literatur beschriebenen Arten unterscheiden könnten.

Er wandte sich an einen Wissenschaftler

Sugimoto beließ es nicht bei seinen eigenen Beobachtungen. Er kontaktierte den Quallenexperten Allen Collins, den Direktor des National Systematics Laboratory der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Collins dachte zunächst nicht, dass es sich bei diesem Organismus unbedingt um eine neue Art handeln müsse. Doch nachdem Wissenschaftler die von Sugimoto erhaltenen Exemplare untersuchen konnten, analysierten sie deren äußere Struktur und genetische Merkmale. Das Ergebnis bestätigte, dass es sich tatsächlich um eine neue, bislang offiziell nicht beschriebene Art handelte.

Es war keine gewöhnliche Qualle

Der neue Organismus erhielt den wissenschaftlichen Namen Orchistoma integrale Er wird „Integralqualle“ genannt, weil seine charakteristischen, gedrehten Fortpflanzungsorgane an das mathematische Integralzeichen erinnern.

Interessanterweise betrachten Wissenschaftler sie in der strengen taxonomischen Einordnung nicht als „echte Qualle“. O. integrale gehört zu den Hydrozoen. Obwohl sie mit echten Quallen verwandt sind, bilden sie eine eigene Gruppe.