US-muslimischer Politiker nach Foto seiner Frau mit Hidschab in der Kritik

Abdul El-Sayed, ein in den US-Bundesstaat Michigan gewählter Politiker, sah sich nach der Veröffentlichung eines Fotos mit seiner Frau Sarah Jukaku in den sozialen Medien scharfer Kritik von Vertretern des rechten Lagers ausgesetzt.

Auf dem am 10. November veröffentlichten Foto ist der Politiker in seinem neuen Büro in Washington zusammen mit seiner Frau zu sehen, die einen Hidschab trägt. Berichten zufolge wurde das Bild über 7 Millionen Mal angesehen.

Das Foto löste bei einigen konservativen Kreisen Empörung aus. Insbesondere der Leiter einer rechtsgerichteten Publikation, Eric Daugherty, bezeichnete die Situation als „schlecht für Amerika“ und beschuldigte El-Sayed, die Scharia im Land einführen zu wollen.

Auch andere rechte Kommentatoren äußerten sich gegen den Politiker und kritisierten ihn mit Vorwürfen, die ihn mit dem Islam und Terrorismus in Verbindung brachten.

So löste ein einfaches Familienfoto politische und religiöse Debatten in den sozialen Netzwerken aus.