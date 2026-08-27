Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat eine wichtige Erklärung zu den Beziehungen zwischen islamischen Ländern abgegeben. Er betonte, dass das Territorium keines islamischen Landes als Schauplatz für Aggressionen gegen einen anderen muslimischen Staat dienen dürfe.

Diese Worte des iranischen Staatschefs fallen in eine Zeit, in der sich die geopolitische Lage in der Region verschärft.

Die zentrale Frage in Pezeshkians Erklärung lautet jedoch: Wie will der Iran bei der Gewährleistung seiner eigenen Sicherheit die Beziehungen zu seinen Nachbarländern und muslimischen Staaten gestalten?

„Den Iran zu verteidigen bedeutet nicht Feindseligkeit“

Masoud Pezeshkian betonte, dass die Verteidigung der nationalen Interessen und der Sicherheit des Iran keine Politik der Feindseligkeit gegenüber Nachbarländern oder muslimischen Staaten darstelle.

„Den Iran zu verteidigen bedeutet nicht, feindselig gegenüber Nachbarländern und muslimischen Staaten zu sein. Kein islamisches Land darf zu einem Schauplatz für Aggressionen gegen ein anderes islamisches Land werden.“

Diese Ansicht des Präsidenten hat die Fragen des gegenseitigen Vertrauens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region wieder auf die Tagesordnung gesetzt.

Welchen Appell hat Pezeshkian ausgesprochen?

Aus der Erklärung des iranischen Präsidenten lassen sich folgende Kernpunkte hervorheben:

Der Iran hat das Recht, seine nationale Sicherheit zu verteidigen. Diese Politik richtet sich nicht gegen Nachbarländer. Muslimische Länder sollten kein Territorium für gegenseitige Aggressionen zur Verfügung stellen. Die Beziehungen in der Region sollten auf gegenseitigem Nutzen und nicht auf Konfrontation basieren.

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Welche Bedeutung steckt hinter der Erklärung?

Pezeshkians Worte haben eine tiefere Bedeutung als ein bloßer diplomatischer Appell.

Die Tatsache, dass das Territorium eines Landes in der Region als Basis für Druck oder militärische Aktionen gegen ein anderes Land dienen könnte, würde das gegenseitige Vertrauen weiter schwächen.

Unter diesem Gesichtspunkt rief der iranische Präsident die muslimischen Länder dazu auf, in Sicherheitsfragen eine unabhängige und für beide Seiten vorteilhafte Politik zu verfolgen, anstatt die gegenseitige Konfrontation zu verschärfen.

Was ist das wichtigste Fazit?

Der wichtigste Punkt in Pezeshkians Erklärung ist — Den Iran zu verteidigen bedeutet nicht, feindselig gegenüber Nachbarn zu sein.

Der Präsident betonte zudem ausdrücklich, dass das Territorium islamischer Länder nicht für Aggressionen gegen andere muslimische Nationen genutzt werden dürfe.

„Kein islamisches Land darf zu einem Schauplatz für Aggressionen gegen ein anderes islamisches Land werden“, sagte Pezeshkian und brachte damit erneut die Haltung des Iran zu seinen Beziehungen zu den Ländern der Region zum Ausdruck.