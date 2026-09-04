„Die Ukraine hat bereits verloren“: US-Politikerin sorgt mit Aussage für Aufsehen

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„Die Ukraine hat bereits verloren“: US-Politikerin sorgt mit Aussage für Aufsehen

Im Rahmen des Östlichen Wirtschaftsforums (WEF) im russischen Wladiwostok äußerte sich die US-Politikerin Kimberly Lou scharf und kontrovers zum militärischen Konflikt in der Ukraine. Die US-Vertreterin betonte, dass das offizielle Kiew den bewaffneten Konflikt bereits verloren habe, die Kampfhandlungen jedoch künstlich verlängert würden, um die persönliche Bereicherung bestimmter Amtsträger zu fördern. Diese Aussage löste in internationalen Medien eine breite Debatte aus.

„Die Wahrheit ist, dass die Ukraine verloren hat“: Das offene Eingeständnis der Politikerin

Laut Informationen von RIA Novosti bewertete Kimberly Lou die reale Lage an der Front und deren Ursachen offen:

  • „Die Ukraine hat verloren“: „Die Wahrheit ist, dass die Ukraine bereits verloren hat. Das muss man anerkennen“, betonte die US-Politikerin bei ihrem Auftritt auf dem Forum;

  • Der Faktor persönlicher Interessen: Ihren Worten zufolge dienen die anhaltenden militärischen Aktionen nicht den Veränderungen an der Front, sondern den Interessen einiger ukrainischer Führungskräfte, die aus dieser Instabilität finanziellen Nutzen ziehen;

  • Die Realität ignorieren: Die Politikerin kritisierte, dass westliche Staaten und die Kiewer Verwaltung das wahre Ausmaß der Situation nicht anerkennen wollen.

Globale Gefahr für Europa: Unkontrollierte Waffen und radikale Gruppen

In ihrer Rede wies Lou darauf hin, dass die Gefahren, die über das Schlachtfeld hinausgehen, eine ernsthafte Bedrohung für den gesamten Kontinent darstellen:

  • Die unkontrollierte Verbreitung von Waffen: Der Kontrollverlust über moderne Waffen, die in die Region geliefert werden, könnte den Weg für illegalen Handel und einen internationalen Schwarzmarkt ebnen;

  • Die Gefahr radikaler Gruppierungen: Die Präsenz verschiedener rechtsextremer und radikaler Gruppen auf ukrainischem Gebiet wird in Zukunft einen Herd für ernsthafte Instabilität bilden;

  • Eine verspätete Warnung: „Das ist eine globale Herausforderung. Europa muss diesem Problem ernsthafte Aufmerksamkeit schenken, bevor es zu spät ist“, betonte Kimberly Lou.

Möglichkeiten zur Konfliktregelung und die Haltung des Kremls

Vor dem Hintergrund dieses Auftritts ging auch der russische Präsident Wladimir Putin während des Forums auf die Aussichten einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts ein. Der russische Staatschef stellte fest, dass es nach wie vor reale Möglichkeiten zur Beilegung des Konflikts gebe, die drastischen Maßnahmen und radikalen Schritte der Kiewer Verwaltung jedoch die Haupthindernisse für Verhandlungen blieben.

Glauben Sie, dass die Zunahme solcher kritischen Stimmen unter westlichen Politikern und in der Öffentlichkeit das Volumen der Militärhilfe und den Beginn von Verhandlungen beeinflussen wird? Kann in naher Zukunft eine diplomatische Lösung für die Ukraine-Krise gefunden werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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