Mann in der Türkei beißt seiner Ehefrau die Nase ab

Ein Familienstreit in der türkischen Provinz Manisa endete mit schwerwiegenden Folgen. Ein Mann, der Berichten zufolge alkoholisiert war, verletzte seine Ehefrau während eines Streits körperlich.

Informationen zufolge begann der Mann zunächst, seine Frau zu würgen. Nachdem sie sich gewehrt hatte, biss er ihr die Nase ab.

Rettungs- und Feuerwehrkräfte trafen am Tatort ein. Sie brachten die Frau über einen Balkon in Sicherheit.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo Ärzte eine Operation durchführten, um die abgetrennte Nase wieder anzunähen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.