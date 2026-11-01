Baumsamen wuchs 4 Monate lang im Auge eines Mannes in Jakutien

·1·Welt
Baumsamen wuchs 4 Monate lang im Auge eines Mannes in Jakutien

In der russischen Region Jakutien haben Ärzte einen Baumsamen entfernt, der im Gewebe des Auges eines Mannes gewachsen war. Erstaunlicherweise wuchs der Samen vier Monate lang in seinem Auge.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in einem Wald. Nachdem ein Ast das Auge des Mannes getroffen hatte, gelangte ein Samen unter sein Augenlid. Zunächst wurde dem Vorfall keine Beachtung geschenkt, doch mit der Zeit begannen Kopf- und Augenschmerzen.

Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Samen im Augengewebe gekeimt war. Er war innerhalb von vier Monaten auf etwa 3 Millimeter herangewachsen.

Die Spezialisten entfernten den Samen unter örtlicher Betäubung mittels einer Nadel.

Es wurde mitgeteilt, dass sich das Auge des Mannes nach dem Eingriff in einem guten Zustand befindet.

JakutienMedizinAugenheilkundeRusslandChirurgie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Pflanzensamen keimt im Auge eines Mannes in RusslandPflanzensamen keimt im Auge eines Mannes in Russland30 Oktober 08:37Die letzte Umarmung einer Palästinenserin: Ein schweres Schicksal hinter dem OlivenbaumDie letzte Umarmung einer Palästinenserin: Ein schweres Schicksal hinter dem Olivenbaum7 September 20:53Taiwanischer Mann wegen Enthüllung von Untreue durch Saugroboter inhaftiertTaiwanischer Mann wegen Enthüllung von Untreue durch Saugroboter inhaftiert24 Oktober 00:07Mann nach drei Jahren Vermisstenzeit lebend im Wald gefundenMann nach drei Jahren Vermisstenzeit lebend im Wald gefunden14 Oktober 18:18Der geheimnisvolle Primat, der durch Klopfen auf Bäume jagtDer geheimnisvolle Primat, der durch Klopfen auf Bäume jagt28 August 23:27Der weltweit teuerste goldene Baum mit 98.000 Blättern in MacauDer weltweit teuerste goldene Baum mit 98.000 Blättern in Macau22 Juli 09:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig