Baumsamen wuchs 4 Monate lang im Auge eines Mannes in Jakutien

In der russischen Region Jakutien haben Ärzte einen Baumsamen entfernt, der im Gewebe des Auges eines Mannes gewachsen war. Erstaunlicherweise wuchs der Samen vier Monate lang in seinem Auge.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in einem Wald. Nachdem ein Ast das Auge des Mannes getroffen hatte, gelangte ein Samen unter sein Augenlid. Zunächst wurde dem Vorfall keine Beachtung geschenkt, doch mit der Zeit begannen Kopf- und Augenschmerzen.

Bei einer ärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Samen im Augengewebe gekeimt war. Er war innerhalb von vier Monaten auf etwa 3 Millimeter herangewachsen.

Die Spezialisten entfernten den Samen unter örtlicher Betäubung mittels einer Nadel.

Es wurde mitgeteilt, dass sich das Auge des Mannes nach dem Eingriff in einem guten Zustand befindet.