Pflanzensamen keimt im Auge eines Mannes in Russland

In der russischen Region Jakutien entfernten Ärzte einen Pflanzensamen, der im Auge eines 42-jährigen Mannes gekeimt war. Der Samen war fast vier Monate lang im Auge des Mannes verblieben.

Lokalen Medienberichten zufolge wurde Maksim Slepsov im Sommer bei einem Waldaufenthalt im Bezirk Abyjski von einem Ast am Auge getroffen. Danach begann das Auge zu röten und sich zu entzünden. Obwohl der Mann den Holzsplitter entfernte, blieb ein kleiner Samen im Gewebe zurück.

In den folgenden vier Monaten litt er unter Schmerzen, Entzündungen, Kopfschmerzen und einem erhöhten Augeninnendruck. Schließlich suchte er das Republikanische Krankenhaus für Augenheilkunde in Jakutsk auf.

Bei der Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass der Samen unter der Bindehaut, die den weißen Teil des Auges bedeckt, gekeimt hatte und Wurzeln schlug. Die Augenärztin Jelisaweta Karpowa entfernte ihn unter örtlicher Betäubung mit einer Injektionsnadel. Die Wurzel erreichte eine Länge von etwa 3 Millimetern.

Die Ärztin betonte, dass dieser Zustand ohne rechtzeitige Behandlung zu einem Hornhautgeschwür und sogar zum Verlust der Sehkraft hätte führen können. Nach der Operation verbesserte sich der Zustand des Mannes und die Kopfschmerzen verschwanden.