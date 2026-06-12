Weltweit erste tierfreie „Farm“ in den Niederlanden eröffnet

In den Niederlanden hat die weltweit erste Farm, die auf die Züchtung von Fleisch unter Laborbedingungen spezialisiert ist, ihren Betrieb aufgenommen. Hier wird Fleisch nicht von lebenden Tieren gewonnen, sondern durch die Vermehrung von Rinderzellen in speziellen Bioreaktoren.

Experten betonen, dass sich Geschmack und Struktur des auf diese Weise gezüchteten Fleisches kaum von herkömmlichem Fleisch unterscheiden. Zudem lässt sich der Gehalt an Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten im Produkt kontrollieren.

Der Hauptvorteil des Projekts besteht darin, dass bei der Fleischproduktion keine Tiere geschlachtet werden müssen. Es wird zudem erwartet, dass diese Technologie in Zukunft kostengünstiger als die traditionelle Viehzucht sein wird.

Derzeit arbeitet die Farm im Testbetrieb. Eine Inbetriebnahme mit voller Kapazität ist für das Jahr 2028 geplant.