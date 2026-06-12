Weltweit erste tierfreie „Farm“ in den Niederlanden eröffnet

·44·Welt
Weltweit erste tierfreie „Farm“ in den Niederlanden eröffnet

In den Niederlanden hat die weltweit erste Farm, die auf die Züchtung von Fleisch unter Laborbedingungen spezialisiert ist, ihren Betrieb aufgenommen. Hier wird Fleisch nicht von lebenden Tieren gewonnen, sondern durch die Vermehrung von Rinderzellen in speziellen Bioreaktoren.

Experten betonen, dass sich Geschmack und Struktur des auf diese Weise gezüchteten Fleisches kaum von herkömmlichem Fleisch unterscheiden. Zudem lässt sich der Gehalt an Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten im Produkt kontrollieren.

Der Hauptvorteil des Projekts besteht darin, dass bei der Fleischproduktion keine Tiere geschlachtet werden müssen. Es wird zudem erwartet, dass diese Technologie in Zukunft kostengünstiger als die traditionelle Viehzucht sein wird.

Derzeit arbeitet die Farm im Testbetrieb. Eine Inbetriebnahme mit voller Kapazität ist für das Jahr 2028 geplant.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Marokko forderte die Rückgabe spanischer StädteMarokko forderte die Rückgabe spanischer StädteGestern, 16:30Flugzeug mit 267 Passagieren prallt in Antalya gegen einen MastFlugzeug mit 267 Passagieren prallt in Antalya gegen einen MastGestern, 15:49Spionageschildkröten und Fische sorgen in chinesischen Gewässern für AufsehenSpionageschildkröten und Fische sorgen in chinesischen Gewässern für AufsehenGestern, 15:43Ariana Grande fordert das Weiße Haus auf, ihre Musik nicht mehr zu verwendenAriana Grande fordert das Weiße Haus auf, ihre Musik nicht mehr zu verwendenGestern, 12:05Thailändische Prinzessin stirbt nach 4 Jahren im Koma aufgrund einer drastischen Verschlechterung ihres GesundheitszustandsThailändische Prinzessin stirbt nach 4 Jahren im Koma aufgrund einer drastischen Verschlechterung ihres GesundheitszustandsGestern, 12:00Der maskierte Philanthrop: Der Mensch, der heimlich der ganzen Welt hilftDer maskierte Philanthrop: Der Mensch, der heimlich der ganzen Welt hilftGestern, 10:51
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal