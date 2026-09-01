Betrunkener stiehlt Flugzeug in Ungarn und fliegt auf Atomkraftwerk zu

·2·Welt
Betrunkener stiehlt Flugzeug in Ungarn und fliegt auf Atomkraftwerk zu

In Ungarn hat ein 24-jähriger Mann unbefugt ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 172 von einem Flugplatz in der Stadt Kalocsa entwendet und ist in Richtung des ungarischen Kernkraftwerks Paks geflogen. Dies berichtete "Eurointegration".

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 29. August. Militärradare erfassten das Flugzeug kurz nach dem Start. Da es auf den streng geschützten Luftraum um das AKW Paks zuflog, stiegen zwei JAS 39 Gripen-Kampfjets der ungarischen Luftwaffe auf.

Bevor die Kampfjets jedoch eintrafen, musste die Cessna 172 auf einem Sonnenblumenfeld nahe dem Dorf Geryen notlanden. Das Flugzeug wurde beschädigt, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Er verließ den Unfallort zu Fuß und versuchte, das Auto eines Fahrers zu stehlen, der angehalten hatte, um zu helfen. Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen.

Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 24-Jährige alkoholisiert war. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen der illegalen Inbesitznahme des Flugzeugs und weiterer möglicher Straftaten.

Das Kernkraftwerk Paks ist das einzige kommerzielle Atomkraftwerk in Ungarn. Der Luftraum um die Anlage steht unter besonderem Schutz.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

6-jähriges Mädchen in Nepal nach 3 Tagen lebend aus Trümmern gerettet6-jähriges Mädchen in Nepal nach 3 Tagen lebend aus Trümmern gerettetHeute, 09:12Religiöser Anführer lässt sich die Füße küssen: Video sorgt in Indien für Aufsehen (Video)Religiöser Anführer lässt sich die Füße küssen: Video sorgt in Indien für Aufsehen (Video)Heute, 07:46Pezeshkian gab kirgisischen Jugendlichen jeweils 100 Euro: Der Grund ist bekannt (Video)Pezeshkian gab kirgisischen Jugendlichen jeweils 100 Euro: Der Grund ist bekannt (Video)Heute, 07:3070 Millionen Jahre alte Hai-Welt unter ägyptischer Wüste entdeckt70 Millionen Jahre alte Hai-Welt unter ägyptischer Wüste entdecktGestern, 23:56Wissenschaftler entschlüsseln das Geheimnis des 3 Meter langen Narwal-„Stoßzahns“Wissenschaftler entschlüsseln das Geheimnis des 3 Meter langen Narwal-„Stoßzahns“Gestern, 23:49Wird KI bald entschlüsseln, was Wale sagen?Wird KI bald entschlüsseln, was Wale sagen?Gestern, 23:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag