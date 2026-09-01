Betrunkener stiehlt Flugzeug in Ungarn und fliegt auf Atomkraftwerk zu

In Ungarn hat ein 24-jähriger Mann unbefugt ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 172 von einem Flugplatz in der Stadt Kalocsa entwendet und ist in Richtung des ungarischen Kernkraftwerks Paks geflogen. Dies berichtete "Eurointegration".

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 29. August. Militärradare erfassten das Flugzeug kurz nach dem Start. Da es auf den streng geschützten Luftraum um das AKW Paks zuflog, stiegen zwei JAS 39 Gripen-Kampfjets der ungarischen Luftwaffe auf.

Bevor die Kampfjets jedoch eintrafen, musste die Cessna 172 auf einem Sonnenblumenfeld nahe dem Dorf Geryen notlanden. Das Flugzeug wurde beschädigt, der Mann erlitt leichte Verletzungen. Er verließ den Unfallort zu Fuß und versuchte, das Auto eines Fahrers zu stehlen, der angehalten hatte, um zu helfen. Kurz darauf wurde er von der Polizei festgenommen.

Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 24-Jährige alkoholisiert war. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen der illegalen Inbesitznahme des Flugzeugs und weiterer möglicher Straftaten.

Das Kernkraftwerk Paks ist das einzige kommerzielle Atomkraftwerk in Ungarn. Der Luftraum um die Anlage steht unter besonderem Schutz.