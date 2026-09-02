Bei einem Treffen in Bischkek erörterten der russische Präsident Wladimir Putin und der armenische Premierminister Nikol Paschinjan den größten Widerspruch in Jerewans Außenpolitik: das gleichzeitige Streben nach einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU). Während des Treffens erklärte Wladimir Putin, dass Moskau auf Basis von Armeniens Entscheidung handeln werde und Russland die bilateralen Beziehungen grundlegend überdenken würde, sollte Jerewan tatsächlich den Weg der Euro-Integration wählen.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow offen erklärt, dass der einzige legitime Mechanismus zur Lösung des Widerspruchs zwischen EAWU-Verpflichtungen und europäischen Bestrebungen ein nationales Referendum sei. Doch bei den Verhandlungen in Bischkek gab Paschinjan ein in der armenischen politischen Geschichte beispielloses Bekenntnis ab.

Das Manöver zur Umgehung des Referendums: Warum wurde der Schritt nach Europa vollzogen?

Laut der armenischen Publikation „Public Tribunal“ betonte Nikol Paschinjan, dass das vom Parlament des Landes im Juni 2026 verabschiedete Gesetz zur Einleitung des EU-Beitrittsprozesses nicht Armeniens wahre strategische Wahl sei.

Es stellte sich heraus, dass zivilgesellschaftliche Organisationen begonnen hatten, 250.000 Unterschriften für ein nationales Referendum zu diesem Thema zu sammeln. Um das Volk an einer direkten Abstimmung zu hindern und dieses Szenario zu vermeiden, brachte die Regierung das Gesetz eilig durch das Parlament. Dieser Schritt, der für das Schicksal des Landes entscheidend hätte sein sollen, wurde in Wirklichkeit lediglich als taktisches Manöver genutzt, um den Willen der Bevölkerung zu blockieren. Paschinjan bezeichnete ein Referendum als „zu früh“, solange kein offizieller Antrag bei der EU gestellt und kein Kandidatenstatus erlangt sei, und verschob es auf unbestimmte Zeit.

Analysten sind der Ansicht, dass dieses Eingeständnis ein offenes politisches Manöver gegenüber drei Parteien gleichzeitig war:

Gegenüber Russland: Es wurde signalisiert, dass das von Moskau geforderte und als legitim erachtete Volksreferendum absichtlich blockiert wurde und die Euro-Integration eigentlich nur ein Ausweg aus der Situation ist;

Gegenüber der Europäischen Union: Brüssel, das Jerewan ein Investitionspaket von 2,5 Milliarden Euro gewährt und über ein visafreies Regime verhandelt, wurde gezeigt, dass diese Gesetze lediglich ein bürokratischer Trick sind;

Gegenüber dem armenischen Volk: Aus Angst vor einer Antwort, die ihren Plänen widerspricht, entzog die Regierung den Bürgern das Recht auf eine direkte Abstimmung und stützte sich auf die parlamentarische Mehrheit.

Abkühlung der Beziehungen zu Moskau: Chronologie 2025–2026

Vor dem Treffen in Bischkek unternahm die armenische Führung eine Reihe von Schritten, die der Kreml als unfreundliche Handlungen bewertete:

26. Dezember 2025: Paschinjan erklärte die OVKS für „ineffektiv“ und kündigte eine Überprüfung der Teilnahme an;

Februar 2026: In Kasachstan führte Jerewan, nachdem es die Teilnahme an OVKS-Übungen verweigert hatte, zeitgleich gemeinsame Manöver mit Militäreinheiten der NATO-Mitglieder Griechenland und Bulgarien durch;

Mai 2026: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt eine Rede im armenischen Parlament mit Anschuldigungen gegen Russland, und Jerewan äußerte keinen diplomatischen Einwand;

Juni 2026: Das Parlament verabschiedete ein Gesetz zur Einleitung des EU-Beitrittsprozesses;

August 2026: In einem Interview mit westlichen Medien erklärte Paschinjan, er habe nicht die Absicht, innerhalb der nächsten fünf Jahre zur OVKS zurückzukehren; im Gegenteil, er wolle, dass Armenien aus der Organisation ausgeschlossen werde, um die Beziehungen zur NATO zu erleichtern.

Strategie im Dokument und mündliches Dementi: Zwei verschiedene Realitäten

Im August 2026 verabschiedete die armenische Regierung das Programm zur sozioökonomischen Entwicklung für 2026–2031. Dieses offizielle Fünfjahresdokument legt klar die Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit der EU, die vollständige Angleichung der Gesetzgebung an europäische Standards in Handel und Zoll, die Aufnahme von 2,5 Milliarden Euro an Euro-Investitionen sowie die Nichtrückkehr zur OVKS bis 2031 fest.

Der Übergang zu europäischen Normen widerspricht jedoch in der Praxis direkt den EAWU-Regularien. Paschinjans Eingeständnis in Bischkek, dass all diese Schritte eine temporäre Taktik zur Umgehung eines Referendums waren, machte das offizielle Programm der Regierung zu einer bedeutungslosen politischen Fassade. Während das offizielle Dokument die europäische Wahl als unvermeidlich und strategisch darstellt, erklärte der Premierminister sie persönlich als bloße situative Notwendigkeit.

Armenien befindet sich derzeit in einem Zustand schwerer politischer Unsicherheit: Die Gefahr, dass Moskau wirtschaftliche Privilegien innerhalb der EAWU aufhebt, wächst, es gibt keine klare legitime Grundlage für die Integration in die EU, und die strategische Ausrichtung innerhalb des Landes wurde durch persönliche Erklärungen zunichtegemacht.

Glauben Sie, dass Nikol Paschinjans doppelte diplomatische Manöver zwischen Russland und dem Westen Armenien vor einer Wirtschaftskrise bewahren können, oder werden sie dem Land stattdessen das Vertrauen beider Seiten entziehen? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren!