Ruslan Abdullayev tritt in seinem nächsten Kampf in den USA gegen einen mexikanischen Boxer an

Der talentierte usbekische Profiboxer Ruslan Abdullayev wird in seinem nächsten Kampf gegen einen mexikanischen Gegner antreten. Unser Landsmann steigt am Morgen des 21. November in den USA in den Ring. Abdullayev, der in seiner bisherigen Profikarriere noch ungeschlagen ist, will nun seinen sechsten Sieg einfahren. Doch ihm gegenüber steht ein erfahrener mexikanischer Boxer.

Die Details zum nächsten Kampf von Ruslan Abdullayev, der sich in der Welt des usbekischen Profiboxens einen Namen macht, sind bekannt geworden. Unser Landsmann wird an einem Profiboxabend teilnehmen, der am 21. November in der Stadt Indio im US-Bundesstaat Kalifornien stattfindet.

Der Wettkampf findet im Fantasy Springs Casino statt. Abdullayevs Gegner wird der Mexikaner Juan Mesa Angulo sein.

Die Chance auf den sechsten Sieg für Abdullayev

Ruslan Abdullayev hat bisher fünf Kämpfe im Profiring bestritten und alle gewonnen.

Dieses Ergebnis zeigt einen erfolgreichen Start in seine Profikarriere. Nun strebt der usbekische Boxer an, seine Siegesserie fortzusetzen und den sechsten Triumph im Profiring zu erringen.

Natürlich erfordert jeder neue Kampf, unabhängig von den bisherigen Ergebnissen, eine spezielle Vorbereitung und volle Konzentration. Daher wird auch die nächste Begegnung ein wichtiger Test für Abdullayev sein.

Der mexikanische Gegner hat 12 Kämpfe auf dem Konto

Auch der Gegner unseres Landsmanns, Juan Mesa Angulo, verfügt über eine gewisse Erfahrung im Profiboxen.

Der mexikanische Boxer hat bisher 12 Kämpfe bestritten, von denen er neun gewonnen hat. Dreimal musste er eine Niederlage hinnehmen.

Boxer Kämpfe Siege Niederlagen Ruslan Abdullayev 5 5 0 Juan Mesa Angulo 12 9 3

Statistisch gesehen hat Angulo mehr Kämpfe im Profiring bestritten als Abdullayev. Unser Landsmann ist jedoch bisher ungeschlagen.

Der Fokus liegt nun auf dem Kampf in Indio

Der Kampf am 21. November ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Profikarriere von Ruslan Abdullayev.

Es ist nur natürlich, dass die Fans den Auftritt unseres Landsmanns in den USA mit großem Interesse erwarten. Denn jeder Sieg verbessert nicht nur die Profibilanz des Boxers, sondern stärkt auch seine Position auf der internationalen Bühne.

Abdullayev hat fünf Siege aus fünf Kämpfen erzielt. Nun steigt er gegen einen mexikanischen Gegner in den Ring, um den sechsten Triumph zu holen. Die Frage bleibt: Kann unser Landsmann seine ungeschlagene Serie fortsetzen?