Beamte in Bakhmal beim Versuch, Führerscheine zu verkaufen, festgenommen

Der Kampf gegen alle Formen der Korruption in unserem Land wird unnachgiebig und kompromisslos fortgesetzt. Personen, die die gesellschaftliche Entwicklung behindern, die Rechtsstaatlichkeit verletzen und ihre Amtspositionen missbrauchen, werden unweigerlich eine ihrer Tat angemessene Strafe erhalten. Eine solche schnelle und entschlossene Maßnahme wurde im Bezirk Bakhmal, einer der malerischen Gegenden der Region Jizzakh, durchgeführt.

In Zusammenarbeit zwischen der Bezirksabteilung Bakhmal der Abteilung zur Bekämpfung wirtschaftlicher Kriminalität unter der Generalstaatsanwaltschaft und anderen Strafverfolgungsbehörden wurde eine spezielle operative Maßnahme auf hohem Niveau organisiert. Während dieser geplanten Operation wurde ein schwerer Betrugs- und Bestechungsfall in der Branche verhindert.

Absprachende Beamte gingen in die Falle

Es wurde festgestellt, dass Leiter von Behörden mit erheblichen Befugnissen ihrer Gier erlagen und illegale Handlungen begingen. D.O., der Leiter der Bezirksabteilung Sharof Rashidov der Inspektion zur Aufsicht über den agroindustriellen Komplex (Uzagroinspection), und A.Sh., der Hauptspezialist derselben Abteilung, verschworen sich zur Begehung einer Straftat.

Unter Ausnutzung ihrer amtlichen Befugnisse versprachen sie dem Bürger A.T., einen speziellen „Traktorfahrer“-Führerschein zu fälschen (beschaffen), der das Recht zur Bedienung von landwirtschaftlichen, Meliorations- und Straßenbaumaschinen ohne Schwierigkeiten oder Prüfungen gewährt.

Geplanter Betrag: Im Austausch für diese illegale Dienstleistung forderten sie von dem Bürger 3,8 Millionen Sum .

Moment der Festnahme: Die Beamten wurden von Strafverfolgungsbeamten mit physischen Beweisen auf frischer Tat ertappt, genau in dem Moment, als sie den vereinbarten Geldbetrag über einen Vermittler, den Bürger F.A., entgegennahmen, um ihren Plan abzuschließen.

Rechtsstaatlichkeit: Strafverfahren eingeleitet

Heute gelten unsere Gesetze für alle gleich, und niemand kann der Verantwortung entgehen. Unverzügliche rechtliche Maßnahmen wurden in Bezug auf diesen schwerwiegenden Korruptionsfall ergriffen.

Personen, die die Straftat begangen haben Artikel des Strafgesetzbuchs Aktueller Status Abteilungsleiter D.O. und Hauptspezialist A.Sh. Artikel 210 (Bestechung) Strafverfahren eingeleitet, Ermittlungen laufen

Derzeit werden intensive Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, um festzustellen, ob diese Personen an anderen ähnlichen Straftaten beteiligt sind, und um eine vollständige rechtliche Bewertung der Situation vorzunehmen.

Meinung der Redaktion: Der Erwerb des Rechts zur Bedienung eines Traktors oder anderer schwerer Baumaschinen ohne entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten gegen Geld kann morgen zu schrecklichen Unfällen führen, die das menschliche Leben auf Straßen oder Feldern gefährden. Daher werden diejenigen, die die öffentliche Sicherheit aus Gier gefährden, nicht ungestraft bleiben.

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