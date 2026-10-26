Flut-Horror in Mexiko: Krankenhäuser überflutet, Autos mitgerissen (Video)

Das bedeutende Industriezentrum im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua an der Grenze zu den USA — Ciudad Juárez — wurde nach tagelangen heftigen Regenfällen und schwerem Hagel von massiven Sturzfluten heimgesucht. Die Naturkatastrophe vom 23. bis 24. Oktober 2026 legte die städtische Infrastruktur lahm und verwandelte die Straßen in gefährliche reißende Ströme.

Bemerkenswert ist, dass dies der zweite große Notfall in der Stadt innerhalb eines Monats ist; bereits Ende September führten starke Regenfälle zum Überlaufen mehrerer Dämme, was die Bevölkerung schwer traf.

Medizinisches Zentrum unter Wasser: Wasser dringt in Chirurgie und Notaufnahme ein

Die Naturgewalten stellten eine ernste Bedrohung für den Betrieb einer der wichtigsten medizinischen Einrichtungen der Stadt dar:

Hagel- und Kanalisationsprobleme: Da Hagelmassen die Dachabläufe des städtischen Medizinischen Zentrums Nr. 6 (Hospital General de Zona No. 6) blockierten und die Straßenentwässerung überlief, drang das Hochwasser in das Gebäude ein;

Auswirkungen auf kritische Abteilungen: Das Wasser erreichte den Keller, die Küche, die Notaufnahme und sogar die Operationssäle des Krankenhauses;

150 Patienten in Sicherheit: Trotz der schwierigen Bedingungen mussten dank des Einsatzes von medizinischem Personal und Rettungskräften über 150 Patienten nicht evakuiert werden, und die medizinische Versorgung wurde nicht unterbrochen.

Autos in den Rio Grande gespült, Fabrikdach eingestürzt

Die Lage in den Straßen und Wohngebieten der Stadt war dramatisch: