Ernster Aufruf von Selenskyj: Was geschieht im russischen Luftraum?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine dringende Erklärung an alle Fluggesellschaften, Versicherungsorganisationen und Unternehmen gerichtet, die große russische Flughäfen nutzen. Der ukrainische Staatschef gab bekannt, dass der Luftraum der Russischen Föderation zu einer absolut gefährlichen Zone für die zivile Luftfahrt geworden ist.

Selenskyjs Betonung liegt darauf, dass dieser Bereich aufgrund der sprunghaft ansteigenden Anzahl von Drohnen am russischen Himmel de facto für Flüge gesperrt wird.

„Für die zivile Luftfahrt ist kein Platz zwischen Drohnen“: Selenskyjs Appell

In seiner Erklärung übermittelte der ukrainische Präsident der internationalen Gemeinschaft und den Fluggesellschaften folgende wichtige Warnungen:

Gefahrenstufe im Luftraum: „Wir möchten jede Fluggesellschaft, die den russischen Luftraum nutzt, jeden Versicherer und jeden, der die wichtigsten Flughäfen Russlands nutzt, warnen: Der russische Himmel ist nicht mehr vollkommen sicher.“

Keine Bedrohung für zivile Flugzeuge, aber...: „Die Ukraine stellt keine Bedrohung für die zivile Luftfahrt selbst oder für friedliche Flugzeuge dar. Es ist lediglich so, dass sich nun ständig Drohnen am russischen Himmel befinden werden, und das muss berücksichtigt werden. Obwohl die russische Regierung dies nicht offiziell und offen kommuniziert, führt der von ihr begonnene Krieg de facto zur Schließung ihres eigenen Himmels.“

Das Leben unschuldiger Menschen: „Wir wollen nicht, dass unschuldige Menschen sterben. Deshalb warnen wir unsere Partner: Die sicheren Momente im russischen Himmel sind vorbei.“

Appell an Fluggesellschaften, die Flughäfen in Moskau und St. Petersburg anfliegen

Von Kiew über diplomatische und internationale Kanäle ergriffene Maßnahmen: