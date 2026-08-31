„Stoppt den Krieg!“ Was sagte Narendra Modi Putin in Bischkek ins Gesicht?

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„Stoppt den Krieg!“ Was sagte Narendra Modi Putin in Bischkek ins Gesicht?

Am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Bischkek, Kirgisistan, fand ein wichtiges persönliches Treffen zwischen dem indischen Premierminister Narendra Modi und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtete, forderte der indische Regierungschef den russischen Präsidenten während der Gespräche erneut dazu auf, den bewaffneten Konflikt in der Ukraine zu beenden und eine diplomatische Lösung anzustreben.

Narendra Modi betonte offen, dass die globalen Folgen des Krieges immer gefährlicher werden.

„Militärische Handlungen müssen beendet werden“: Modis zentrale Aussage

Während des Treffens unterstrich der indische Premierminister nachdrücklich die Notwendigkeit, das Blutvergießen zu stoppen:

  • Offene Warnung: „Jeder Tag des Krieges wirft die gesamte Menschheit zurück. Es ist notwendig, die militärischen Handlungen zu beenden“, betonte Narendra Modi;

  • Erstes persönliches Treffen: Die beiden Staatschefs trafen sich zum ersten Mal seit Wladimir Putins Staatsbesuch in Indien im Dezember 2025 zu einem direkten Austausch;

  • Fortsetzung des Dialogs: Die Parteien kündigten an, ihren Dialog noch in diesem Monat am Rande des BRICS-Gipfels in Neu-Delhi fortzusetzen.

Narendra Modis konsequente diplomatische Haltung

Der indische Regierungschef hat bereits mehrfach auf internationaler Bühne und bei hochrangigen Treffen betont, dass die Ukraine-Krise nur durch Verhandlungen gelöst werden kann:

  • Samarkand-Gipfel (2022): „Die heutige Zeit ist keine Zeit für Krieg. Wir haben schon oft telefoniert: Demokratie, Diplomatie und Dialog sind die wichtigsten Instrumente, die die Welt beeinflussen“, hatte er Putin gegenüber erklärt;

  • Moskau-Besuch (2024): „Es ist unmöglich, unter einem Regen aus Bomben, Waffen und Kugeln eine Lösung für ein Problem zu finden oder erfolgreiche Friedensverhandlungen zu führen“, sagte er scharf;

  • Besuch in Kiew: Noch in diesem Jahr besuchte Modi Kiew und forderte beide Seiten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Narendra ModiWladimir PutinBischkekSOZ-GipfelUkraine-Krieg
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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