In Russland wurde einem Mann eine Goldzahnprothese aus dem Bronchialtrakt entfernt

·64·Welt
In Russland wurde einem Mann eine Goldzahnprothese aus dem Bronchialtrakt entfernt

In der russischen Stadt Sterlitamak entfernten Ärzte eine aus fünf Goldzähnen bestehende Prothese aus dem Bronchialtrakt eines Mannes, der lange Zeit unter Husten gelitten hatte.

Trotz des anhaltenden Hustens hielt der Mann dies zunächst für eine Erkältung oder eine altersbedingte Beschwerde. Mit der Zeit verschlechterte sich sein Zustand jedoch, sodass er medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste.

Untersuchungen ergaben, dass eine Zahnprothese in seine Atemwege gelangt war und in einem der Bronchien feststeckte. Es stellte sich heraus, dass der Mann die Prothese etwa zwei Jahre zuvor im Schlaf verschluckt hatte, ohne es zu bemerken.

Die Ärzte konnten den Fremdkörper mittels eines chirurgischen Eingriffs erfolgreich aus den Atemwegen entfernen. Der Zustand des Patienten ist derzeit stabil, und es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Dieser Fall verdeutlicht erneut, dass anhaltender Husten nicht ignoriert werden sollte. Bei solchen Symptomen ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen, um die Ursache abzuklären.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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