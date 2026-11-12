Dreistöckiges Gebäude in New York eingestürzt: Opfer und Verletzte bei Tragödie

Am 11. November 2026 ereignete sich im Stadtviertel Flatbush im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn eine große Tragödie. Wie der Nachrichtensender CNN berichtet, kamen beim plötzlichen Einsturz eines dreistöckigen Gebäudes mindestens zwei Menschen ums Leben, 17 weitere erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.

Details und Zeitpunkt des Vorfalls

Das Unglück geschah am 11. November gegen 16:00 Uhr Ortszeit in einem 1930 erbauten Gebäude in der Flatbush Avenue (1321 Flatbush Ave). Berichten zufolge befand sich im Erdgeschoss des eingestürzten Gebäudes ein Geschäft, während in den oberen Etagen vier Wohneinheiten untergebracht waren.

Durch den Einsturz stürzten Trümmer auf eine angrenzende offene Baustelle. Zudem wurde durch die Wucht des Vorfalls die Seitenwand eines benachbarten dreistöckigen Wohnhauses weggerissen, wodurch die Innenräume freigelegt wurden.

Wichtige Eckdaten des Vorfalls Details und Informationen Zeitpunkt und Ort 11. November 2026, New York, Brooklyn (Stadtviertel Flatbush) Gesamtzahl der Opfer 19 Personen (2 Todesfälle, 4 Personen in kritischem Zustand) Betroffene Personengruppen Darunter befinden sich 7 Kinder und 1 Feuerwehrmann Alter des Gebäudes Dreistöckiges Gebäude aus dem Jahr 1930 Eingesetzte Kräfte Über 250 Rettungskräfte und Notfallpersonal (FDNY)

„Nach Angaben des New York Fire Department (FDNY) wurden mehr als 250 Rettungskräfte zum Einsatzort entsandt; die Suche nach weiteren unter den Trümmern vermissten Personen dauert intensiv an.“

Rettungseinsatz und Ursachenforschung

Das städtische Bauamt (DOB) untersucht die Ursachen des Einsturzes gründlich. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden zum Zeitpunkt des Einsturzes auf dem Nachbargrundstück Erdarbeiten durchgeführt.

Der New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani, der den Unglücksort besuchte, lobte den schnellen und engagierten Einsatz der Rettungskräfte. Zudem wurde für die mindestens acht Familien, die ihr Zuhause verloren haben, eine Notunterkunft sowie ein Hilfszentrum eingerichtet.

Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach ergriffen werden, um die Kontrolle über Bau- und Erdarbeiten in der Nähe alter Gebäude in Großstädten zu verschärfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!