„Es erfüllt mein Herz mit Entsetzen, aber...“: Warum hat sich König Charles III. nicht im Namen Großbritanniens entschuldigt?

Der britische Monarch, König Charles III., hat es abgelehnt, sich offiziell für die Rolle des Britischen Weltreichs beim transatlantischen Sklavenhandel zu entschuldigen. Auf dem Gipfel des Commonwealth in Antigua und Barbuda sprach der Monarch trotz erheblichen Drucks seitens der karibischen Staaten und der internationalen Gemeinschaft und entschied sich gegen eine formelle Entschuldigung.

Gleichzeitig räumte der König offen ein, dass ihn diese dunklen Kapitel der Geschichte persönlich zutiefst betrüben, und rief dazu auf, sich nicht bei den Fehlern der Vergangenheit aufzuhalten, sondern sich auf die zukünftige Zusammenarbeit zu konzentrieren.

„Ein Erbe von Vorfahren, die wir nicht kannten“: Die aufsehenerregende Rede des Königs

Von der Bühne des Gipfels aus äußerte sich Charles III. zu dem jahrhundertealten, schmerzhaften Thema wie folgt:

Qual im Herzen: „Dieses beschämende Kapitel der Geschichte erfüllt mein Herz mit Entsetzen und mein Inneres mit tiefster Trauer. Doch die Geschichte lehrt uns auch, dass das Böse nicht das letzte Wort haben darf und dass Ausdauer und Mut gemeinsam die schrecklichsten Ungerechtigkeiten überwinden können“, sagte er.

Die Unmöglichkeit, die Vergangenheit zu wählen: „Wir können uns die Geschichte nicht aussuchen. Mit all ihrer Komplexität ist sie ein Erbe, das uns von Vorfahren hinterlassen wurde, die wir nicht kannten. Dieses Erbe vereint sowohl Errungenschaften als auch Misserfolge, das Gute und das Böse, das sie vollbracht haben.“

Der Dienst der Royal Navy: Der Monarch wies ausdrücklich darauf hin, dass die britische Royal Navy seinerzeit durch ihre Patrouillen auf den Weltmeeren eine zentrale und entscheidende Rolle bei der Beendigung des transatlantischen Sklavenhandels gespielt habe.

London und die Reparationsfrage: Wird es eine Entschuldigung geben?

Die Debatten über die Wiedergutmachung der Folgen dieser historischen Ungerechtigkeit werden auch in britischen politischen Kreisen unterschiedlich geführt:

Die Haltung des Premierministers: Zuvor hatte der britische Premierminister Andy Burnham die Möglichkeit einer offiziellen Entschuldigung im Namen des Staates nicht vollständig ausgeschlossen.

Entschädigungszahlungen abgelehnt: Dennoch stellte das Büro des Regierungschefs in einer offiziellen Erklärung klar, dass die britische Regierung nicht die Absicht habe, finanzielle Entschädigungen (Reparationen) an karibische Staaten für die Zeit der Sklaverei zu zahlen oder dieses Thema zu erörtern.

Das Erbe des Sklavenhandels und der Umgang damit bleiben eines der umstrittensten diplomatischen Themen zwischen den Ländern des Commonwealth.