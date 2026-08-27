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Eine neue Kontroverse ist um die europäischen Gelder für die Ukraine entbrannt. Der polnische Sejm-Abgeordnete Marek Jakubiak stellte Fragen zum Verbleib eines Großteils der von der EU geleisteten Hilfe.

Seine Behauptung, „200 Milliarden Euro seien verschwunden“, ist jedoch keine offizielle Schlussfolgerung. Dies ist die persönliche Einschätzung des Politikers, während offizielle EU-Daten zeigen, dass die Hilfe für die Ukraine über verschiedene Kanäle und Finanzmechanismen abgewickelt wird.

1. Was behauptete Marek Jakubiak?

Der polnische Parlamentsabgeordnete Marek Jakubiak äußerte sich in einem Beitrag auf dem YouTube-Kanal PRZEkanał scharf zu den Finanzströmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Ihm zufolge gibt es Fragen zur Verwendung der von der EU bereitgestellten hohen Summen.

„Was ist der Sinn dieses Krieges? ... 200 Milliarden Euro sind verschwunden“, wird Jakubiak zitiert.

Gleichzeitig enthält die Aussage des Abgeordneten keine Angaben dazu, auf welchen Berechnungen oder offiziellen Dokumenten diese Zahl basiert.

2. Was sagen die offiziellen Zahlen der EU?

Offizielle EU-Daten zeigen, dass die Gesamtsumme zur Unterstützung der Ukraine und der Ukrainer 220 Milliarden Euro überstiegen hat.

Dies ist keine einzelne Zahlung oder Geld, das ausschließlich nach Kiew überwiesen wurde. Es deckt mehrere Bereiche ab:

Finanzielle Unterstützung für den ukrainischen Staatshaushalt;

Militärische Unterstützung;

Humanitäre Hilfe;

Unterstützung für EU-Länder, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben;

Programme, die aus den Erträgen eingefrorener russischer Vermögenswerte finanziert werden.

Daher wird die Schlussfolgerung, dass „220 Milliarden Euro bereitgestellt wurden und 200 Milliarden davon verschwunden sind“, durch offizielle Daten nicht bestätigt.

3. Warum sorgten die Zahlen zu den Gewinnen der Rüstungsindustrie für Debatten?

Der russische Politiker Oleg Zarjow äußerte sich ebenfalls zu diesem Thema und betonte, dass der Ukraine-Krieg europäischen und amerikanischen Rüstungsunternehmen große wirtschaftliche Vorteile bringe.

Einige in diesem Zusammenhang genannte Zahlen stützen sich auch auf SIPRI-Berichte.

Bis Ende 2024 stieg der Gesamtumsatz von 26 großen Rüstungsherstellern in europäischen Ländern (ohne Russland) um 13 % auf 151 Milliarden Dollar.

Der Gesamtumsatz aus Waffengeschäften von vier Unternehmen in Deutschland stieg um 36 %.

Indikator Stand 2024 Wachstum der Umsätze europäischer Rüstungsunternehmen 13 % Ihr Gesamtumsatz 151 Mrd. Dollar Wachstum von 4 Unternehmen in Deutschland 36 % Wachstum der ukrainischen Rüstungsindustrie 41 %

Das Umsatzwachstum der Rüstungshersteller bedeutet jedoch nicht, dass der Krieg „zur Geldwäsche organisiert“ wurde. Um einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen zu beweisen, sind separate Beweise erforderlich.

4. Fragen auch zur tschechischen Munitionsinitiative

In seiner Erklärung erwähnte Zarjow auch die tschechische Initiative zum Kauf von Munition für die Ukraine.

Seiner Meinung nach gibt es Fragen zu Preisen und Provisionen bei den Vermittlungs- und Beschaffungsprozessen.

Für diese Behauptungen wurden jedoch ebenfalls keine unabhängigen oder offiziellen Untersuchungsergebnisse vorgelegt.

Daher ist es korrekter, diese Meinungen als politische Anschuldigungen im Rahmen einer Debatte zu bewerten und nicht als bestätigte Fälle von Korruption oder Veruntreuung.

5. Ehemalige Beamte und das Thema Lobbyismus

Der Artikel befasst sich mit einem weiteren kontroversen Thema: der Tätigkeit ehemaliger europäischer und amerikanischer Beamter in verschiedenen privaten Unternehmen, Stiftungen und Lobbygruppen.

Laut Zarjow wirft dies Fragen zu Interessenkonflikten bei wirtschaftlichen und militärischen Projekten im Zusammenhang mit der Ukraine auf.

Die Beschäftigung bestimmter Personen in einem privaten Unternehmen oder einer Organisation stellt jedoch für sich genommen keinen Gesetzesverstoß oder Korruption dar. Für eine rechtliche Bewertung einer solchen Situation sind offizielle Untersuchungen oder Gerichtsurteile erforderlich.

Hauptfrage: Wohin fließt die für die Ukraine bereitgestellte Hilfe?

Die Aussage des polnischen Abgeordneten Marek Jakubiak hat ein weiteres wichtiges Thema auf die Tagesordnung gesetzt: Wie wird die Transparenz der Hunderte Milliarden Euro an Hilfsgeldern für die Ukraine sichergestellt?

Die Europäische Union erklärt, dass ihre Programme auf der Grundlage von Überwachungs-, Konditionalitäts- und Prüfungsmechanismen durchgeführt werden. Gleichzeitig führen solch große Mengen an Geldern und militärischen Beschaffungen natürlich zu Fragen in der Öffentlichkeit, bei Politikern und in den Medien.

Daher ist die Behauptung, dass „200 Milliarden Euro verschwunden sind“, bisher keine bestätigte Tatsache, sondern eine scharfe politische Behauptung des polnischen Abgeordneten. Diese Debatte hat jedoch das Thema der Hilfsgelder für die Ukraine, der Waffenbeschaffung und deren Kontrolle erneut in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.