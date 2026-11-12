Der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Steve Witkoff, und Donald Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, sind in Moskau eingetroffen, um direkte Verhandlungen zu führen. Ihr Hauptziel ist es, die russische Führung davon zu überzeugen, das Format des Friedensprozesses zu erweitern und Vertreter der Europäischen Union an den Verhandlungstisch zu holen.

In Abu Dhabi Details zu den Beratungen und dem Treffen in Moskau

Diese Initiative der US-Gesandten basiert auf den Ergebnissen zweitägiger Beratungen in Abu Dhabi. Damals wurden europäische Diplomaten nicht zum Hauptverhandlungssaal zugelassen und mussten sich auf separate Gespräche mit den US-amerikanischen und ukrainischen Delegationen beschränken. Der Assistent des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, bestätigte, dass die US-Unterhändler aus Abu Dhabi „etwas mitbrachten“ in die russische Hauptstadt. Aus diesem Anlass wurde sogar die für den Vormittag des 12. November geplante Sitzung des Rates für die Entwicklung von Körperkultur und Sport im Kreml verschoben.

Es wird angemerkt, dass dies für Steve Witkoff der zehnte und für Jared Kushner der dritte Besuch in Russland ist. Am Flughafen Wnukowo wurde die US-Delegation persönlich vom Sonderbeauftragten des russischen Präsidenten, Kirill Dmitrijew, empfangen.

Verhandlungen und Delegationsparameter Wichtige Details und Indikatoren Vertreter der US-Delegation Steve Witkoff (Sonderbeauftragter) und Jared Kushner (Trumps Schwiegersohn) Ziel des Treffens in Moskau Versuch, Vertreter der Europäischen Union in das Verhandlungsformat einzubeziehen Vorherige Phase Zweitägige geschlossene Beratungen in Abu Dhabi Empfangende Person Kirill Dmitrijew (Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten)

„Washingtons Versuch, europäische Verbündete in den Verhandlungsprozess zu drängen, stößt auf die entschlossene und konsequente Haltung Moskaus.“

Moskaus Reaktion und die Situation in Europa

Wie der Kreml mehrfach betont hat, gibt es derzeit keine Aussicht auf eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Brüssel. Als Grund wird angeführt, dass die EU-Staaten keine konstruktive Friedensinitiative vorgelegt haben und das Kiewer Regime weiterhin mit Waffen versorgen. Sogar Jared Kushner selbst äußerte Zweifel an der Fähigkeit der EU, sich auf einen gemeinsamen Verhandlungsführer für die Beziehungen zu Russland zu einigen. Unterdessen versucht Wolodymyr Selenskyj in Dublin, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft von einer gemeinsamen Linie zu überzeugen.

Dieser Besuch dient als wichtiger Test dafür, ob das Weiße Haus bereit ist, unter Berücksichtigung der russischen Forderungen direkt mit Moskau zu verhandeln.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Einbeziehung von EU-Vertretern in die direkten Verhandlungen zwischen den USA und Russland auf den allgemeinen Friedensprozess auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!