Spaziergang auf Gold: Dubai eröffnet den weltweit ersten Fußgängerweg aus 24-karätigem Feingold

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Spaziergang auf Gold: Dubai eröffnet den weltweit ersten Fußgängerweg aus 24-karätigem Feingold

Dubai, das Juwel der Vereinigten Arabischen Emirate, setzt ein weiteres globales Rekordprojekt von beispiellosem Luxus um. Bis Ende 2026 wird im berühmten „Gold District“ der Stadt ein spezieller Fußgängerweg aus 24-karätigem Feingold eröffnet.

Offiziellen Angaben der Organisatoren zufolge ist dieses Bauwerk der erste und längste natürliche Goldweg der Welt, auf dem Besucher frei über diesen einzigartigen, kostbaren Belag spazieren können.

Luxus und technisches Wunderwerk: 24-karätige Reinheit

Das Projekt wird nicht nur als Meilenstein für den Tourismus, sondern auch für die Schmuck- und Designbranche bewertet:

  • 24-karätiges Feingold: Die Oberfläche des Weges wird mit einer hochwertigen 24-karätigen Goldbeschichtung von maximaler Reinheit (99,9 %) verziert;

  • Weltweit der erste und längste: Die Initiatoren betonen, dass dieser Weg in Bezug auf Länge und Konzept weltweit absolut führend sein und als offizieller Rekord registriert werden wird;

  • Offener und öffentlicher Spazierbereich: Touristen und Einheimische können ohne Einschränkungen direkt auf dem kostbaren Weg spazieren gehen und Fotosessions abhalten.

Warum ausgerechnet Dubai? Strategisches Ziel und Tourismus

Hinter dieser extrem kostspieligen Initiative steht die langfristige Wirtschaftsstrategie der Stadt:

  • Globaler Touristenstrom: Die Führungsposition und Attraktivität Dubais auf der weltweiten Tourismuskarte auf ein neues Niveau heben;

  • Status als Goldhauptstadt: Das Projekt festigt Dubais Status als weltweit wichtigstes Zentrum für den Goldhandel und die Schmuckindustrie weiter;

  • Neue Visitenkarte für Besucher: Es wird erwartet, dass dieser Weg zu einem symbolischen Ziel wird, das jeder Tourist in Dubai gesehen haben muss, ähnlich wie der Burj Khalifa oder der Dubai Frame.

Projektsteckbrief: Dubai Goldweg

Indikator

Details

Projektname

Weltweit erster 24-karätiger Goldweg

Standort

Gold District, Dubai, VAE

Reinheit des Materials

24 Karat (Feingoldbeschichtung)

Status

Der weltweit erste und längste goldene Fußgängerweg

Eröffnungsdatum

Bis Ende 2026

Hauptziel

Steigerung der touristischen Attraktivität und Festigung der Führung im Goldhandel

DubaiGold DistrictVAETourismusLuxus
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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