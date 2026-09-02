Die Farben der Flagge Usbekistans erstrahlten am Himmel von Dubai. Anlässlich des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes wurde eines der berühmtesten Bauwerke der Welt — Burj Khalifa in den Farben der Nationalflagge Usbekistans beleuchtet.

Dieser Anblick im Herzen von Dubai wurde zu einem der leuchtendsten Symbole des Feiertags. Die hohe Fassade des Burj Khalifa erstrahlte in Blau, Weiß und Grün und drückte den Respekt gegenüber unserem Land anlässlich des 35. Unabhängigkeitstages Usbekistans aus.

Die Flagge Usbekistans erstrahlte in Dubai

Die Lichtshow am Burj Khalifa anlässlich des Unabhängigkeitstages erregte große Aufmerksamkeit. Vor der Kulisse des nächtlichen Dubai war die Harmonie der Farben der usbekischen Flagge an der Fassade des Gebäudes deutlich zu sehen.

Die Bilder zeigen den Burj Khalifa in Blau und Grün beleuchtet, wobei Weiß den zentralen Teil dominierte.

Eines der berühmtesten Symbole Dubais erstrahlte heute in den Nationalfarben, um den 35. Jahrestag der Unabhängigkeit Usbekistans zu feiern.

Warum ausgerechnet der Burj Khalifa?

Der in Dubai gelegene Burj Khalifa gilt als eines der bekanntesten architektonischen Bauwerke nicht nur der Vereinigten Arabischen Emirate, sondern der ganzen Welt.

Seine riesige LED-Fassade wird regelmäßig in speziellen Farben beleuchtet, um nationale Feiertage und wichtige Daten verschiedener Länder zu würdigen.

Dies verleiht solchen Darbietungen eine Bedeutung, die über eine einfache Beleuchtung hinausgeht.

35. Jahrestag der Unabhängigkeit Usbekistans

Usbekistan erklärte am 1. September 1991 seine staatliche Unabhängigkeit.

In diesem Zusammenhang wird der 1. September jedes Jahr landesweit als Unabhängigkeitstag gefeiert. Im Jahr 2026 erreichte die Unabhängigkeit Usbekistans 35 Jahre. Anlässlich dieses Datums finden nicht nur

in Usbekistan , sondern auch im Ausland verschiedene Veranstaltungen und symbolische Aktionen zu Ehren unseres Landes statt.Der Anblick in Dubai erregte Aufmerksamkeit

Die Beleuchtung des Burj Khalifa in den Farben der usbekischen Flagge brachte die festliche Stimmung auch an den Himmel von Dubai.

Besonders bemerkenswert ist der nächtliche Anblick des Bauwerks in Kombination mit den beleuchteten Gebäuden im Zentrum von Dubai und seiner Spiegelung im Wasser.

So wurden anlässlich des 35. Jahrestages der Unabhängigkeit Usbekistans die Farben der Nationalflagge an einem der berühmtesten Wolkenkratzer der Welt — dem Burj Khalifa — präsentiert.

Shunday qilib, O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan milliy bayroq ranglari dunyoning eng mashhur osmono‘par binolaridan biri — Burj Xalifada ham namoyon bo‘ldi.