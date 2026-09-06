Wo lebt Prinzessin Haya bint al-Hussein heute, nachdem sie vor dem Scheich von Dubai geflohen ist?

Normalerweise assoziieren wir mit einer Prinzessin Luxus, Reichtum und ein wohlhabendes Leben. Wir stellen uns vor, wie sie ein glückliches Leben mit ihrem geliebten Prinzen führt. Doch das Schicksal von Prinzessin Haya bint al-Hussein, die vor dem Herrscher von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktum, floh, unterscheidet sich deutlich von solchen Vorstellungen. Die Gründe für ihre Flucht und wie ihr Leben danach verlief, wecken bei vielen Neugier.

Haya wurde durch die Kontroverse um ihre Flucht vor dem Scheich von Dubai einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Schon vor ihrer Heirat führte sie ein sehr aktives Leben. Die Prinzessin absolvierte Oxford, lernte mehrere Sprachen und war die erste Araberin, die an den Olympischen Spielen im Reitsport teilnahm. Bei einem dieser Wettbewerbe lernte sie ihren zukünftigen Ehemann, Scheich Mohammed von Dubai, kennen.

Kurz darauf heirateten sie. Doch die eheliche Beziehung war im Laufe der Zeit von verschiedenen Meinungsverschiedenheiten geprägt. Da Haya, ähnlich wie die amtierende Königin Rania von Jordanien, nach westlichen Traditionen erzogen wurde, wollte sie ihr aktives öffentliches Leben fortsetzen. Die Familie des Scheichs war jedoch dagegen.

Danach engagierte sich Haya hauptsächlich in Wohltätigkeitsorganisationen und sozialen Projekten. Ihre öffentliche Aktivität verschärfte jedoch die Spannungen zwischen dem Paar weiter.

Infolgedessen verließ die Prinzessin 2019 Dubai mit ihrer 11-jährigen Tochter und ihrem 7-jährigen Sohn. Einige Quellen behaupten sogar, sie habe 35 Millionen Euro aus dem Vermögen der königlichen Familie mitgenommen.

Haya reiste zunächst nach Deutschland. Scheich Mohammed wandte sich an ein deutsches Gericht, um sie zurückzuholen und das Sorgerecht für die Kinder zu fordern. Deutschland lehnte diesen Antrag jedoch entschieden ab.

Später zog die Prinzessin nach Großbritannien. Es heißt, dass Haya derzeit ein ruhiges Leben in London führt, fernab der Öffentlichkeit, zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter und ihrem 13-jährigen Sohn.

So hat sich Prinzessin Haya, einst Mitglied der königlichen Familie von Dubai, heute für ein Leben abseits der Schlagzeilen entschieden. Ihr Schicksal bleibt ein Beispiel dafür, dass das Leben hinter Palastmauern nicht immer nur aus Luxus und Ruhe besteht.