Chinesische Verkehrspolizistin überrascht Touristen mit kasachischen Sprachkenntnissen

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Chinesische Verkehrspolizistin überrascht Touristen mit kasachischen Sprachkenntnissen

Ein Video aus der Stadt Tekes im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang verbreitete sich in den sozialen Netzwerken. Darin unterhält sich eine Touristin mit einer Verkehrspolizistin, die ihr fließend auf Kasachisch antwortet.

Im Gespräch erklärt die Frau, dass Mehrsprachigkeit in dieser Region völlig normal sei. Sie betont, dass es unter der lokalen Bevölkerung weit verbreitet ist, Mandarin, Kasachisch und Uigurisch zu beherrschen.

Dieser Vorfall verdeutlicht, wie die verschiedenen ethnischen Gruppen in Xinjiang im Alltag mehrere Sprachen nutzen. Besonders bei der Kommunikation mit Touristen sind solche Sprachkenntnisse von großer Bedeutung.

ХитойTekesШинжон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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