Bakhyt Sarsekbayev, Cheftrainer der kasachischen Jugendnationalmannschaft, analysierte die Ergebnisse der Boxer bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar und hob die Einstellung zu den Sportlern in Usbekistan besonders hervor. Seiner Meinung nach sollten kasachische Fans lernen, ihre jungen Boxer nach Niederlagen zu unterstützen, anstatt sie hart zu kritisieren, so wie es die Usbeken tun.

Beim Vergleich der Ergebnisse der Sportler beider Länder betonte der Trainer, dass es nicht nur um die Anzahl der Medaillen gehe, sondern auch um den Umgang mit Niederlagen.

«In Usbekistan wurde auch der Boxer unterstützt, der verloren hat»

Wie Sports.kz berichtet, entsandten sowohl Kasachstan als auch Usbekistan jeweils drei Boxer zu den Olympischen Jugendspielen in Dakar. Sarsekbayev erklärte, dass zwei kasachische Sportler das Finale erreichten und einer die Bronzemedaille gewann. In der usbekischen Mannschaft gingen beide Goldmedaillen an das Frauenteam.

Der Trainer konzentrierte sich besonders darauf, wie der usbekische Boxer Ibrohim Shokirjonov nach seiner Niederlage im Wettbewerb in seiner Heimat empfangen wurde. Er betonte, dass der Sportler, der seinen ersten Kampf verlor, nicht scharf kritisiert wurde; im Gegenteil, die Fans machten ihm Mut und wünschten ihm für zukünftige Wettkämpfe viel Erfolg.

«Für Usbekistan holten die Mädchen beide Goldmedaillen. Ibrohim Shokirjonov, der als einzige Hoffnung der Männermannschaft galt, verlor bereits im ersten Kampf. Aber er wurde in seiner Heimat nicht kritisiert, sondern unterstützt und man wünschte ihm Glück.

Und bei uns? Wenn ein Boxer verliert, lassen wir sofort einen Sturm der Kritik auf ihn niedergehen. Wenn derselbe Sportler am nächsten Tag gewinnt, sind die Worte von gestern sofort vergessen. Deshalb müssen wir junge Boxer mehr unterstützen», sagte Sarsekbayev.

Seine Gedanken zeigen, dass es im Sport wichtig ist, nicht nur den Sieg, sondern auch die Einstellung nach einer Niederlage richtig zu bewerten.

Auch Bibaris Ashirbay braucht Unterstützung statt Kritik

Der kasachische Trainer ging auch auf die Ergebnisse seines Landsmannes Bibaris Ashirbay ein. Seiner Meinung nach hat der junge Boxer in kurzer Zeit an zwei großen Turnieren teilgenommen und Ergebnisse auf hohem Niveau erzielt.

Ashirbay erreichte sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei den Olympischen Jugendspielen das Finale. Sarsekbayev betonte, dass der Sportler trotz der kurzen Zeit zwischen den Wettbewerben und der Schwierigkeiten bei der Akklimatisierung sein Potenzial unter Beweis stellen konnte.

«Die Zeit zwischen den beiden Wettbewerben war sehr kurz, und die Akklimatisierung war nicht einfach. Trotzdem konnte er sein volles Potenzial zeigen. Er ist ein hoffnungsvoller junger Mann, und ich glaube, dass er sich auch bei den Erwachsenen beweisen wird. Deshalb sollten wir ihn psychologisch mehr unterstützen, anstatt ihn mit anderen zu vergleichen», fügte der Trainer hinzu.

Welchen Weg ging Ashirbay bis ins Finale?

Zur Erinnerung: Bibaris Ashirbay gewann bei den Olympischen Sommerspielen der Jugend 2026 in Dakar die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm.

Auf seinem Weg ins Finale besiegte er mehrere ernsthafte Gegner:

zunächst besiegte er den Vertreter Libyens, Mohamed Jihad, vorzeitig;

im Viertelfinale setzte er sich gegen den Boxer aus Bangladesch, Noyen Tripuru Jani, mit 5:0 durch;

im Halbfinale besiegte er den Mexikaner Jorge Luis Neblas Gutierrez ebenfalls mit 5:0.

Im Finale, das am 12. November stattfand, kämpfte der kasachische Boxer gegen den Vertreter Großbritanniens Michael Moen. Nach einer geteilten Entscheidung der Kampfrichter verlor Ashirbay mit 1:4 und musste sich mit der Silbermedaille der Olympiade begnügen.

Eine Niederlage ist für einen jungen Sportler kein endgültiges Urteil

Der wichtigste Aspekt in Bakhyt Sarsekbayevs Überlegungen ist der Umgang mit jungen Sportlern. Denn es ist nicht richtig, von jedem ihrer Kämpfe auf internationaler Bühne nur eine Medaille oder einen Sieg zu erwarten. Solche Wettbewerbe sind eine Schule für Sportler, um Erfahrungen zu sammeln, unter Druck zu agieren und ihre Möglichkeiten zu testen.

Eine Niederlage in einem Kampf kann keine endgültige Bewertung des zukünftigen Potenzials eines Sportlers sein. Im Gegenteil, gerade in solchen Momenten kann die Unterstützung von Trainern, Fans und der Öffentlichkeit dem jungen Boxer helfen, sich psychisch zu erholen.

Interessanterweise nannte der kasachische Trainer Usbekistan in dieser Hinsicht als Vorbild. Seiner Meinung nach ist es wichtig, junge Sportler nicht nur zu bejubeln, wenn sie gewinnen, sondern ihnen auch dann Vertrauen entgegenzubringen, wenn sie verlieren. Denn die heutige Niederlage kann Teil der Erfahrung sein, die zu den großen Siegen von morgen führt.