Der amtierende UFC-Schwergewichtschampion Ciryl Gane konnte nach seinem Fünf-Runden-Kampf gegen Josh Hockett nicht an der Pressekonferenz teilnehmen, da er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dieser Umstand sorgte bei den Fans für Sorgen um die Gesundheit des französischen Kämpfers. Doch zwei Tage nach dem Turnier meldete sich Gane mit einer Videobotschaft in den sozialen Medien und räumte die Bedenken aus. Der Champion erklärte nicht nur, dass es ihm gut gehe, sondern bekräftigte auch seine Absicht, wieder in das Oktagon zurückzukehren, um seinen Titel zu verteidigen. «Mir geht es gut»: Champion erklärt den Grund für seinen Krankenhausbesuch Der Titelkampf im Rahmen des UFC 334-Turniers in New York verlief für Ciryl Gane nicht einfach. Er lieferte sich einen intensiven Kampf über fünf Runden mit Josh Hockett. Nach dem Kampf wurde der französische Sportler nicht wie üblich zu den Journalisten gebracht, sondern für medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Infolgedessen kamen verschiedene Fragen zu seinem Gesundheitszustand auf. Gane wandte sich zwei Tage nach dem Turnier persönlich an seine Fans.

«Ich möchte euch wissen lassen, dass es mir gut geht. Ja, direkt nach dem Kampf wurde ich zur Untersuchung ins Krankenhaus geschickt. Wir haben die notwendigen Checks durchgeführt und bei mir ist alles in Ordnung. Wir mussten ins Krankenhaus, um sicherzugehen, dass alles okay ist. Denn das war ein echter Kampf. Aber egal was passiert ist, wir sind mit einem Sieg zurückgekehrt», sagte der Champion. Auf diese Weise antwortete der französische Kämpfer auf die Sorgen um seine Gesundheit. Seinen Worten zufolge ergaben die medizinischen Untersuchungen, dass sein Zustand gut ist. Ciryl Gane plant die Rückkehr ins Oktagon In seiner Videobotschaft sprach der Champion nicht nur über seine Gesundheit. Er bedankte sich auch bei den Fans, die ihn vor, während und nach dem Kampf unterstützt haben. «Danke an alle, die mir geschrieben und sich nach meinem Befinden erkundigt haben. Danke für eure Unterstützung vor, während und nach dem Kampf. Wir stehen zusammen. Jetzt ist es Zeit für eine Pause. Danach kehren wir zum Training zurück und bereiten uns auf den nächsten Schritt vor. Das ist nicht das Ende. Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!» sagte Gane.