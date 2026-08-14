Ronaldo heiratete heimlich: Was steht im Ehevertrag?

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben nach fast zehn Jahren Beziehung offiziell geheiratet. Das Paar hielt am 11. August in seinem Anwesen im portugiesischen Cascais eine private standesamtliche Trauung ab. Die Zeremonie wurde so geheim organisiert, dass nicht einmal die Mutter und die Geschwister des Fußballers daran teilnahmen. Ronaldos Vertreter bestätigten die Eheschließung ebenfalls.

Doch ein anderer Aspekt weckte noch mehr Interesse als die Zeremonie selbst: Ronaldo und Georgina unterzeichneten einen Tag vor der Hochzeit einen besonderen Vertrag. Demnach wird ihr Vermögen getrennt verwaltet.

Alles geschah am 11. August in Cascais

Laut den von der portugiesischen Zeitung Jornal de Notícias erhaltenen Heiratsunterlagen fand die standesamtliche Trauung am 11. August im Haus des Paares in Cascais statt. Auch das Datum war kein Zufall — ein Jahr zuvor, am 11. August 2025, hatten Ronaldo und Georgina ihre Verlobung bekannt gegeben.

Die Hochzeit war weder ein öffentliches Fest noch eine Show mit Hunderten Gästen, sondern wurde in sehr kleinem Kreis organisiert.

Auch die fünf Kinder des Paares — Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina und Bella Esmeralda — nahmen an der Zeremonie teil.

Wer waren die vier Trauzeugen?

Im Heiratsdokument sind vier Trauzeugen aufgeführt.

Dazu gehören Miguel Paixão, ein Freund Ronaldos aus dessen Zeit bei Sporting, Georginas Schwester Ivana Rodríguez, der Juwelier José Rodríguez Sangil und dessen Ehefrau Mónica González Martínez.

Damit entschied sich eines der berühmtesten Paare der Fußballwelt, den wichtigsten Tag seines Lebens eher im Kreis der Familie und engsten Vertrauten als mit einer großen Feier zu verbringen.

Warum kam Ronaldos Mutter nicht zur Zeremonie?

Eines der meistdiskutierten Details war, dass Ronaldos Mutter Dolores Aveiro und seine Geschwister bei der Zeremonie nicht zu sehen waren.

Dies führte in der portugiesischen Presse zu Spekulationen über Unstimmigkeiten innerhalb der Familie. Bisher gibt es jedoch keine verlässlichen Informationen, die einen solchen Konflikt bestätigen.

Im Gegenteil: Dolores und Ronaldos Schwester Katia reagierten herzlich auf den Social-Media-Beitrag des Paares über die Hochzeit und hinterließen Herz-Emojis. Daher gibt es keinen Grund, ihre Abwesenheit automatisch mit einem Familienstreit in Verbindung zu bringen.

Wichtiger Vertrag am Tag vor der Hochzeit unterzeichnet

Am 10. August, also einen Tag vor der Hochzeit, ließen Ronaldo und Georgina ihren Ehevertrag bei einem Notar in Lissabon beurkunden.

Im Dokument wurde die Gütertrennung gewählt. Nach dieser Regelung behält jeder Ehepartner das Eigentum an den Vermögenswerten, die ihm bereits vor der Ehe gehörten. Auch nach der Hochzeit individuell erworbene Vermögenswerte werden nicht automatisch zu Gemeinschaftseigentum. Gemeinsam gekaufte Güter können beiden Parteien gehören.

Diese Entscheidung gilt insbesondere für einen Sportler mit einem Vermögen von Ronaldos Größe als wichtiger rechtlicher Schritt.

Georgina nahm Ronaldos Nachnamen nicht an

Die Heiratsunterlagen enthalten noch ein weiteres interessantes Detail.

Weder Ronaldo noch Georgina änderten nach der Hochzeit ihren Nachnamen. Georgina behielt ihren bisherigen Nachnamen Rodríguez.

Als ständiger Wohnsitz des Paares ist im Dokument Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad angegeben. Dort spielt Ronaldo derzeit für Al-Nassr.

Ein kleines Symbol auf den Ringen

Nach der Hochzeit veröffentlichte das Paar in den sozialen Medien ein Foto seiner Hände mit den Ringen.

Darauf war ein Symbol zu sehen, das auf ihre Namen anspielte: „C ❤️ G“ Dieses einfache Detail weckte großes Interesse und zeigte symbolisch, dass ihre langjährige Beziehung mit einer offiziellen Eheschließung ihren Höhepunkt gefunden hatte.

Nach der Hochzeit wieder Fußball

Auch eine lange Hochzeitsreise gab es nach der großen Feier nicht.

Berichten zufolge kehrte Ronaldo bald nach Saudi-Arabien zurück und nahm das Training mit Al-Nassr auf. Der 41-jährige Fußballer setzt seine Vorbereitung auf die neue Saison fort.

Damit haben eine fast zehnjährige Beziehung, eine große Familie mit fünf Kindern und jahrelange Spekulationen über die Hochzeit endlich einen offiziellen Abschluss gefunden.

Doch auch dieses Ereignis feierten Ronaldo und Georgina auf ihre eigene Art: Statt einer luxuriösen öffentlichen Show gab es eine private Zeremonie, wenige Trauzeugen und einen sorgfältig aufgesetzten Finanzvertrag, der einen Tag vor der Hochzeit unterzeichnet wurde.

Am bemerkenswertesten ist, dass die Hochzeit eines der berühmtesten Fußballer der Welt nicht vor Millionen Fans, sondern zu Hause und im engsten Kreis stattfand.

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