Die usbekische Nationalmannschaft bot im Pakhtakor-Stadion in Taschkent erneut eine beeindruckende Offensivshow! Fabio Cannavaro Obwohl seine Schützlinge einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Syrien feierten, war der Hauptakteur der Partie Eldor Shomurodov der 24-jährige Husayn Norchayev, der anstelle von ihm auf der Position des Mittelstürmers auflief. Der Stürmer erzielte zwei Kopfballtore und versetzte die Fans in Staunen. Der bekannte russische Experte Alexander Troitsky, der den usbekischen Fußball aufmerksam verfolgt, konnte seine Überraschung nach dem Spiel nicht verbergen und erinnerte an Norchayevs Zeit in Russland. Was genau hat den Experten so beeindruckt und welche Statistiken weist der neue „Torjäger“ der usbekischen Nationalmannschaft auf?

4:1 – Torregen im Pakhtakor und die Norchayev-Gala

Nach dem 3:1-Sieg gegen den Iran testete Cannavaro in diesem Spiel hauptsächlich Ersatzspieler, doch die Qualität blieb unverändert:

Der Star, der anstelle von Shomurodov glänzte: Husayn Norchayev, der im letzten Spiel gegen den Iran erst in den Schlussminuten traf, stand diesmal in der Startelf und erzielte zwei fantastische Kopfballtore;

Der Beitrag von Esanov und Mozgovoy: Auch seine Teamkollegen Sherzod Esanov und Akmal Mozgovoy trugen sich in die Torschützenliste ein und machten den Sieg perfekt;

Kleine Gastfreundschaft: Nur aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit am Ende des Spiels gelang den Gästen ein Ehrentreffer;

Fantastische Statistik: Der 24-jährige Norchayev erzielte in nur 5 Spielen für die Nationalmannschaft 4 Tore !

«Das ist ein Wunder!» – Das Geständnis des russischen Experten

«Die usbekische Nationalmannschaft hat Syrien in Taschkent mühelos besiegt. Nur am Ende des Spiels schien die Konzentration etwas nachzulassen, aber das ist kein großes Problem. Husayn Norchayev muss besonders hervorgehoben werden. Ich verstehe immer noch nicht, warum er sich bei Alania nicht durchsetzen konnte. Das ist ein Wunder! Jetzt liegt der Fokus auf dem Spiel gegen Südkorea. Und das größte Augenmerk gilt natürlich dem Asien-Cup», sagte Alexander Troitsky.

Dass der Stürmer, der früher bei Nasaf und Neftchi glänzte, bei den russischen Vereinen Rubin und Alania nicht genügend Chancen erhielt, sorgt auch bei russischen Experten weiterhin für Verwunderung.

Husayn Norchayev und die Leistungen der Nationalmannschaft

Kategorie / Fakt Zahlen und Details Spielergebnis Usbekistan 4:1 Syrien (Pakhtakor-Stadion) Rolle von Husayn Norchayev Stand 90 Minuten in der Startelf, erzielte einen Doppelpack per Kopf Statistik in der Nationalmannschaft 4 Tore in 5 Spielen (durchschnittlich fast 1 Tor pro Spiel) Ergebnisse der letzten zwei Spiele Usbekistan 3:1 Iran, Usbekistan 4:1 Syrien (insgesamt 7 Tore) Nächstes entscheidendes Spiel 6. Oktober: Südkorea – Usbekistan (auswärts)

Nachdem sie in zwei Spielen gegen starke Gegner 7 Tore erzielt haben, müssen sich die Schützlinge von Cannavaro am 6. Oktober auswärts gegen Südkorea beweisen.

Glauben Sie, dass Husayn Norchayev mit seiner aktuellen Superform Eldor Shomurodov aus der Startelf verdrängen kann? Wer sollte im Spiel gegen Südkorea am 6. Oktober im Sturmzentrum stehen?

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