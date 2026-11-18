Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragene Asian Nations Chess Cup 2026 endete für das usbekische Nationalteam mit zwei Medaillen. Bei dem prestigeträchtigen Wettbewerb, an dem die stärksten Schachspieler des Kontinents teilnahmen, sorgten die Vertreterinnen unseres Frauenteams mit ihren Einzelergebnissen für Aufsehen. Gulruhbegim Tohirjonova gewann Silber, während Nilufarxon Imomqo‘ziyeva die Bronzemedaille errang.

Zwei unserer Schachspielerinnen auf dem asiatischen Podium

Beim Asian Nations Chess Cup in Abu Dhabi traten die usbekischen Schachspieler gegen die stärksten Konkurrenten des Kontinents an. Nach Abschluss des Turniers sicherten sich die Mitglieder unseres Nationalteams zwei Podiumsplätze basierend auf ihren Einzelergebnissen an den jeweiligen Brettern.

Gulruhbegim Tohirjonova — Silbermedaille für ihre Leistung am zweiten Brett;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva — Bronzemedaille für ihre Teilnahme am fünften Brett.

Dieses Ergebnis unterstreicht erneut das Können und die Wettbewerbsfähigkeit der usbekischen Schachspieler auf internationaler Bühne.

Keine Podiumsplätze in der Mannschaftswertung

Obwohl die Vertreterinnen unseres Frauenteams beim Asian Nations Chess Cup zwei Medaillen durch Einzelleistungen gewannen, konnten die usbekischen Männer- und Frauenteams in der Gesamtwertung keine Podiumsplätze belegen.

Dennoch waren die persönlichen Erfolge von Gulruhbegim Tohirjonova und Nilufarxon Imomqo‘ziyeva einer der bemerkenswertesten Aspekte des Turniers für Usbekistan.

In Abu Dhabi zeigte der Wettbewerb erneut, dass neben dem Mannschaftsergebnis auch die individuelle Klasse an jedem Brett von besonderer Bedeutung ist. Der Erfolg der beiden usbekischen Schachspielerinnen auf kontinentaler Ebene ist ein erfreuliches Ergebnis für unser Nationalteam.