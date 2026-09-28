Terror im Gazastreifen: Israel bombardiert Zelte und Märkte in „Sicherheitszone“

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Terror im Gazastreifen: Israel bombardiert Zelte und Märkte in „Sicherheitszone“

Die israelische Luftwaffe und Drohnen haben eine weitere Serie verheerender Luftangriffe auf dicht besiedelte Gebiete im Gazastreifen durchgeführt. Wie der Fernsehsender Al-Jazeera berichtet, zielten die Angriffe auf einen Markt im Flüchtlingslager Al-Shati sowie auf Flüchtlingszelte im Gebiet Al-Mawasi ab.

Insbesondere griff eine israelische Kampfdrohne Zivilisten in der Nähe der Weißen Moschee im Lager Al-Shati westlich von Gaza-Stadt an. Dabei wurden zwei Palästinenser schwer verletzt, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Ein weiterer Angriff in der Nähe des Marktes im Viertel Scheich Radwan verletzte fünf weitere Menschen, die in Zelten Schutz gesucht hatten. In Al-Mawasi, westlich von Chan Yunis, kam ein 28-jähriger Mann bei einem Drohnenangriff ums Leben.

Besonders tragisch ist, dass Al-Mawasi zuvor offiziell als „Sicherheitszone“ gemäß dem Waffenstillstandsabkommen ausgewiesen worden war. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober 2025 durch die täglichen Verstöße bereits über 1.400 Palästinenser getötet worden.

„Angriff vor der Weißen Moschee, Opfer in der ‚Sicherheitszone‘ und 1.400 Tote“: Die 5 Kernpunkte des Angriffs

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den jüngsten Luftangriffen und der humanitären Krise im Gazastreifen:

  • Angriff auf Zivilisten nahe der Weißen Moschee: Drohnenangriff auf Zivilisten im Lager Al-Shati; 2 Schwerverletzte (einer im Koma);

  • 28-Jähriger in der „Sicherheitszone“ getötet: Ein weiteres Opfer im offiziell als sicher garantierten Zeltlager Al-Mawasi westlich von Chan Yunis registriert;

  • Bombardierung rund um den Markt von Scheich Radwan: Durch Angriffe auf Zelte nahe des Marktes wurden 5 weitere Vertriebene verletzt;

  • Über 1.400 Opfer während der „Ruhephase“: Trotz des Abkommens vom 10. Oktober 2025 stieg die Zahl der getöteten Palästinenser während der Laufzeit des Abkommens auf über 1.400;

  • Die Falle der unbekannten „orangenen Linie“: Die israelische Armee schafft durch nicht markierte und sich ständig ändernde Grenzen eine tödliche Sicherheitsfalle für Flüchtlinge.

Ausmaß der jüngsten Angriffe und Opferbilanz im Gazastreifen

Klassifizierung der von Al-Jazeera und lokalen Gesundheitsbehörden dokumentierten Fälle:

Ort und Ziel des Angriffs

Art des Angriffs / Waffe

Offizieller Status des Gebiets

Zivile Opfer

Flüchtlingslager Al-Shati (nahe Weiße Moschee)

Kampfdrohnenangriff

Flüchtlingslager

2 Schwerverletzte (einer in kritischem Zustand)

Viertel Scheich Radwan (nahe Markt)

Luftangriff auf Zelte

Belebte Handels- und Zeltzone

5 Zivilisten verletzt

Bezirk Al-Mawasi (westlich von Chan Yunis)

Präzisionsschlag durch Drohne

Offiziell garantierte „Sicherheitszone“

28-jähriger Zivilist getötet

Gesamtbilanz nach dem Abkommen

Tägliche Razzien und Bombardierungen

Verstoß gegen das Abkommen vom 10. Oktober 2025

Über 1.400 Opfer registriert

„Orangene Linie“-Regime

Nicht koordinierte Gebiete

Geheim durch das Militär markiert

Ständige Gefahr für Hilfsorganisationen und Flüchtlinge

Militärische und humanitäre Analyse: Warum werden „Sicherheitszonen“ zur Todesfalle?

Schlussfolgerungen von Völkerrechtlern, Militäranalysten und Nahostexperten:

  • „Die Illusion von Al-Mawasi und die Flüchtlingsfalle“: Hunderttausende Menschen haben in dem von der israelischen Führung als „sicher“ deklarierten Küstengebiet Al-Mawasi Zelte errichtet. Die regelmäßigen Angriffe von Drohnen und Luftwaffe zeigen jedoch, dass die offiziellen Sicherheitsgarantien in der Praxis nicht funktionieren und die Zelte keinerlei Schutz bieten.

  • „Orangene Linie“ – eine Waffe der Ungewissheit: Dieses von der israelischen Armee eingeführte Konzept hat vor Ort keinerlei Markierungen oder Grenzpfosten. Das Risiko, dass Flüchtlinge und internationale Hilfsorganisationen unwissentlich in eine „Sperrzone“ geraten und ohne Vorwarnung beschossen werden, steigt drastisch.

  • Das Scheitern der Abkommen: Dass seit dem Waffenstillstandsabkommen vom Herbst 2025 über 1.400 Menschen getötet wurden, zeigt, dass der Mechanismus der diplomatischen Vermittler gelähmt ist. Dies birgt die Gefahr, dass der Krieg anstatt eines Friedensschlusses in eine noch schrecklichere Phase eintritt.

Warum können internationale Organisationen und die Weltgemeinschaft die Bombardierung von Zelten und Märkten in „Sicherheitszonen“ Ihrer Meinung nach nicht stoppen? Welche Mechanismen sind nötig, um die Verletzung ziviler Rechte durch vage „orangene Linien“ zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen wichtigen Artikel zur Analyse der humanitären Tragödie in Gaza!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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