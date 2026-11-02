Turkmenischer Staatsbürger bei Hochzeit in Istanbul erstochen

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Turkmenischer Staatsbürger bei Hochzeit in Istanbul erstochen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in einem Hochzeitssaal in Istanbul, Türkei, kam der 33-jährige Kilich Buriyev ums Leben. Er wurde am Hals erstochen. Nach dem Vorfall wurde der Tatverdächtige festgenommen und später per Gerichtsbeschluss inhaftiert. Dies berichtete die Nachrichtenagentur DHA.

Es wird berichtet, dass sich der Vorfall am 1. November gegen 23:30 Uhr in einem Hochzeitssaal in der Nebioğlu-Straße im Stadtteil Kemalpaşa im Istanbuler Bezirk Küçükçekmece ereignete. Während der Hochzeitsfeier kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei Gruppen.

Der Streit, der etwa eine Stunde dauerte, eskalierte schließlich zu einer Messerstecherei. Dabei erlitt Kilich Buriyev eine schwere Verletzung am Hals. Polizei und Rettungskräfte trafen am Tatort ein und leisteten dem Opfer Erste Hilfe. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten sein Leben nicht mehr retten.

Obwohl das Opfer in ersten Berichten als usbekischer Staatsbürger bezeichnet wurde, stellte die DHA später klar, dass es sich um einen 33-jährigen turkmenischen Staatsbürger handelte.

Informationen zufolge hatten die Beteiligten des Streits Alkohol konsumiert. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen R.T. während eines Einsatzes im Istanbuler Bezirk Avcılar fest. Das bei der Tat verwendete Messer wurde ebenfalls sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde nach der polizeilichen Vernehmung dem Haftrichter vorgeführt und per Gerichtsbeschluss inhaftiert.

Der Leichnam des Verstorbenen wurde nach Abschluss der Autopsie an seine Familie übergeben. Laut DHA-Bericht ist geplant, den Leichnam in die Turkmenistan zu überführen.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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