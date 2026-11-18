Eine auf der estnischen Insel Saaremaa installierte Wildkamera hat einen Hirsch mit einem ungewöhnlichen Auswuchs in der Mitte seiner Stirn gefilmt. Das Video des Tieres, das durch sein Aussehen an ein legendäres Einhorn erinnert, löste in den sozialen Medien großes Interesse aus.

Die seltenen Aufnahmen wurden von der Naturschutzstiftung Lutreola Foundation auf ihrer Social-Media-Seite veröffentlicht. Das Video zeigt, wie sich der Hirsch ruhig vor der im Wald installierten Kamera bewegt. In der Mitte seiner Stirn ist ein kleiner, horn- oder ohrähnlicher Auswuchs deutlich zu erkennen.

Laut estnischen Medienberichten konnten Experten anhand der Videoaufzeichnung bisher nicht bestimmen, worum es sich bei diesem Auswuchs genau handelt. Ob es sich tatsächlich um ein Horn oder eine andere Art von Wucherung handelt, ist noch unklar.

Es wurde bekannt, dass die Wildkamera ursprünglich zur Beobachtung der vom Aussterben bedrohten Europäischen Nerze installiert wurde. Neben dem ungewöhnlichen Hirsch nahm die Kamera auch einen seltenen Schwarzstorch auf.

Die Lutreola Foundation wurde 1992 gegründet und widmet sich dem Schutz der Natur und der Tierwelt.