Am Strand Riazor in der spanischen Stadt A Coruña wurde eine Frau, die am Ufer saß und ein Buch las, von starken Wellen ins Meer gezogen. Etwa 10 Personen schlossen sich zusammen, bildeten eine Menschenkette und schafften es, sie aus dem Wasser zu retten.

Wie die Zeitung La Voz de Galicia berichtet, ereignete sich der Vorfall am 25. Oktober gegen 14:00 Uhr. Als die Frau in Küstennähe ein Buch las, wurde sie plötzlich von einer starken Welle ins Meer gerissen.

Zunächst sprang eine Person ins Wasser, um der Frau zu helfen, konnte sie jedoch nicht alleine ans Ufer bringen. Daraufhin eilten Umstehende zu Hilfe und bildeten eine Menschenkette, indem sie sich an den Händen hielten. Die Rettungsaktion, die mit fünf Personen begann, wuchs auf etwa 10 Teilnehmer an. Gemeinsam gelang es ihnen, die Frau sicher an Land zu bringen.

Nach der Rettung wurde die Frau direkt am Strand medizinisch versorgt. Anschließend wurde sie mit leichter Unterkühlung in einem Krankenwagen in das Universitätskrankenhaus von A Coruña gebracht.