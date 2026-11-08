Ehemalige Miss Thailand wegen Skandal um Spendengelder festgenommen

Die ehemalige thailändische Schönheitskönigin Boom Panadda Wongphudee wurde nach einem Skandal um Spendengelder festgenommen. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Zweckentfremdung von Geldern, die bei der von ihr gegründeten Wohltätigkeitsorganisation eingegangen sind.

Wongphudee, die im Jahr 2000 den Titel „Miss Thailand“ gewann, sieht sich derzeit mit drei Anklagen konfrontiert: öffentlicher Betrug, Geldwäsche und Verstoß gegen das thailändische Computer-Kriminalitätsgesetz. Die 50-jährige Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Gründerin der Do Good Organisation Foundation wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Laut dem Bericht von Need To Know wurde sie am 6. November vor einem Wohnkomplex nahe der Nawamin Road in Bangkok festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt wollte Wongphudee gemeinsam mit ihrem Anwalt Ekkasi Srisang, bekannt als Lawyer Phet, eine Stellungnahme vor Journalisten abgeben. Sie planten, Fragen zu einem gegen sie vorliegenden Haftbefehl zu beantworten, doch die Polizei nahm sie noch vor Beginn des Gesprächs fest.

Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt auf Vorwürfen, dass Spenden an die Do Good Organisation Foundation für nicht-wohltätige Zwecke verwendet wurden. Die Strafverfolgungsbehörden prüfen derzeit ihre Finanztransaktionen und ihr Vermögen. Auch die Aktivitäten enger Vertrauter, die in den Fall verwickelt sein könnten, stehen unter Beobachtung.

Gegenüber lokalen Journalisten erklärte Wongphudee ihre Bereitschaft, an allen rechtlichen Verfahren teilzunehmen. Sie betonte: „Ich bin bereit, mich dem rechtlichen Prozess zu stellen. Ich entschuldige mich bei allen. Ich bitte alle um Verzeihung.“

Im Rahmen des Falls führte die Polizei Durchsuchungen an vier Standorten durch, die mit den Vorwürfen in Verbindung stehen könnten. Dazu gehören ihre Wohnung in Bangkok, Immobilien ihres Ehemannes Atip Anantawan, das Gebäude der Stiftung sowie eine weitere Einrichtung in der Hauptstadt.

Berichten zufolge haben die Ermittler etwa 17 Bankkonten überprüft. Zudem wurden Vermögenswerte im Wert von über 2,2 Millionen Pfund identifiziert. Es wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt, ob das gesamte Vermögen tatsächlich aus Spendengeldern finanziert wurde.

Es ist erwähnenswert, dass die ehemalige Miss Thailand seit fast zwei Jahrzehnten humanitär tätig ist und sich durch ihre Wohltätigkeitsarbeit einen Namen gemacht hat. Derzeit steht ihr Name jedoch im Zentrum einer schwerwiegenden Untersuchung zur Verwendung von Spendengeldern.