Donald Trump verkaufte Nvidia-Aktien vor dem Hintergrund einer China-Reise und vertraulicher Informationen
Die Anlagekonten von US-Präsident Donald Trump haben im Mai Nvidia-Aktien im Wert von 500.000 bis 1 Million US-Dollar verkauft. Dieser Handel fand nach seiner Rückkehr von einem Staatsbesuch in China statt, kurz nachdem Außenminister Marco Rubio ihn Berichten zufolge über mögliche Verbindungen von Nvidia-Chef Jensen Huang zu einer Person informiert hatte, die der Spionage verdächtigt wird.
Dies berichtete CNBC nach einer Analyse der Finanzberichte des Weißen Hauses.
Wann wurden die Aktien verkauft?
Laut der Analyse von CNBC verkauften Trumps Anlagekonten am 18. Mai Nvidia-Aktien im Wert von 500.001 bis 1 Million US-Dollar. Dies fiel auf den ersten Montag nach der Rückkehr des US-Präsidenten von seinem Staatsbesuch in China.
Unter Berufung auf Informationen der New York Times schreibt die Publikation, dass Marco Rubio Trump fünf Tage zuvor Geheimdienstinformationen zu möglichen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Jensen Huang übermittelt hatte.
Trump bestritt jedoch später, solche Informationen erhalten zu haben. Er erklärte zudem, er habe nichts davon gewusst, dass die mit Huang in Verbindung gebrachte Frau eine Spionin sei.
Trumps Handel mit Nvidia-Aktien
Laut der CNBC-Analyse haben Trumps Anlagekonten seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus Nvidia-Aktien mindestens 103 Mal gekauft oder verkauft. Der Gesamtwert dieser Transaktionen wird auf 27 bis 97,5 Millionen US-Dollar geschätzt.
Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, dass das Anlageportfolio des Präsidenten von unabhängigen Finanzberatern verwaltet werde und Trump sich nicht persönlich in Handelsentscheidungen einmische.
Wichtig ist, dass die veröffentlichten Finanzberichte keine Beweise dafür enthalten, dass Trump persönlich Anweisungen zum Verkauf der Aktien gegeben hat oder dass seine Berater vertrauliche Geheimdienstinformationen genutzt haben.
Somit rückte der Verkauf von Nvidia-Aktien im Mai aufgrund der zeitlichen Nähe zu Trumps China-Reise, den Sicherheitsbedenken um Jensen Huang und den Investitionen des Präsidenten in den Fokus. Dieser Umstand allein bedeutet jedoch nicht, dass der Aktienhandel auf Basis vertraulicher Informationen erfolgte.
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