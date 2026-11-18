Die Anlagekonten von US-Präsident Donald Trump haben im Mai Nvidia-Aktien im Wert von 500.000 bis 1 Million US-Dollar verkauft. Dieser Handel fand nach seiner Rückkehr von einem Staatsbesuch in China statt, kurz nachdem Außenminister Marco Rubio ihn Berichten zufolge über mögliche Verbindungen von Nvidia-Chef Jensen Huang zu einer Person informiert hatte, die der Spionage verdächtigt wird.

Dies berichtete CNBC nach einer Analyse der Finanzberichte des Weißen Hauses.

Wann wurden die Aktien verkauft?

Laut der Analyse von CNBC verkauften Trumps Anlagekonten am 18. Mai Nvidia-Aktien im Wert von 500.001 bis 1 Million US-Dollar. Dies fiel auf den ersten Montag nach der Rückkehr des US-Präsidenten von seinem Staatsbesuch in China.

Unter Berufung auf Informationen der New York Times schreibt die Publikation, dass Marco Rubio Trump fünf Tage zuvor Geheimdienstinformationen zu möglichen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Jensen Huang übermittelt hatte.