Welches Land Ist Zum Leben In Zentralasien Am Geeignetsten?

Usbekistan wurde in diesem Jahr in die Rangliste der lebenswertesten Länder aufgenommen und belegte unter den zentralasiatischen Ländern nach Kasachstan den zweiten Platz . Die von „Rumavi“ erstellte Rangliste wurde im Global Relocation Index veröffentlicht.

In dieser internationalen Rangliste wurden 192 Länder weltweit analysiert. Bewertet wurde, wie günstig die Bedingungen in den einzelnen Ländern zum Leben, Arbeiten und für den Umzug in ein neues Umfeld sind.

Unter den zentralasiatischen Ländern belegte Kasachstan mit 62,9 Punkten den 77. Platz und lag damit in der Region an erster Stelle. Usbekistan erreichte mit 59,9 Punkten den 110. Platz .

Die übrigen Länder wurden wie folgt eingestuft:

Kirgisistan – 118. Platz;

Tadschikistan – 137. Platz;

Turkmenistan – 155. Platz.

In welchen Kriterien wurde Usbekistan hoch bewertet?

Die Rangliste bewertete die Länder hauptsächlich anhand von vier wichtigen Kriterien: finanzielle Möglichkeiten, Lebensqualität, Sicherheit und Anpassung an ein neues Umfeld .

Usbekistan erzielte in diesen Bereichen unterschiedliche Ergebnisse. Das Land erhielt 73 Punkte für finanzielle Möglichkeiten, 63 Punkte für Sicherheit, 57 Punkte für Lebensqualität und 44 Punkte für Anpassungsfähigkeit .

Diese Werte zeigen, dass Usbekistan insbesondere bei den finanziellen Möglichkeiten und der Sicherheit ein respektables Ergebnis in der Rangliste erzielt hat.

Welche Länder führen die weltweite Rangliste an?

Den ersten Platz in der weltweiten Rangliste belegte Estland . Auf den nächsten Plätzen folgten Singapur, Malaysia, Portugal und Taiwan .

Damit ergab sich folgende Top fünf:

Estland; Singapur; Malaysia; Portugal; Taiwan.

Auf den letzten Plätzen der Rangliste befanden sich Afghanistan, Jemen, Südsudan, Niger und Tschad .

Den Angaben zufolge wurde der Global Relocation Index erstellt, um die Länder zu ermitteln, die für Menschen zum Leben oder für den Umzug in ein anderes Land am geeignetsten sind.