Der Name des treffsichersten Stürmers der Gruppenphase der Nations League steht fest. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, erzielte in sechs Spielen acht Tore und wurde damit zum besten Torschützen des Wettbewerbs.

Zu seinen engsten Verfolgern zählen der norwegische Star Erling Haaland, der dänische Stürmer Rasmus Højlund und eine Reihe weiterer bekannter Fußballer.

Kane führt die Torschützenliste an

Der Stürmer der englischen Nationalmannschaft erzielte in sechs Spielen der Gruppenphase der Nations League acht Tore. Dieses Ergebnis sicherte ihm den Status des besten Torschützen des Turniers.