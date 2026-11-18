Harry Kane übertrifft alle als Torschützenkönig in der Nations League
Der Name des treffsichersten Stürmers der Gruppenphase der Nations League steht fest. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, erzielte in sechs Spielen acht Tore und wurde damit zum besten Torschützen des Wettbewerbs.
Zu seinen engsten Verfolgern zählen der norwegische Star Erling Haaland, der dänische Stürmer Rasmus Højlund und eine Reihe weiterer bekannter Fußballer.
Kane führt die Torschützenliste an
Der Stürmer der englischen Nationalmannschaft erzielte in sechs Spielen der Gruppenphase der Nations League acht Tore. Dieses Ergebnis sicherte ihm den Status des besten Torschützen des Turniers.
Kanes Bilanz liegt zwei Tore vor der seiner engsten Verfolger. Damit beendete er die Gruppenphase mit einer besseren Ausbeute als alle anderen Stürmer des Wettbewerbs.
Haaland und Højlund ebenfalls in den Top 5
Den zweiten Platz in der Torschützenliste teilen sich fünf Spieler. Jeder von ihnen hat sechs Tore erzielt.
Dazu gehören:
Rasmus Højlund — Dänemark;
Andri Guðjohnsen — Island;
Viktor Gyökeres — Schweden;
Erling Haaland — Norwegen;
Troy Parrott — Irland.
In dieser Liste sind neben bekannten Stürmern wie Haaland und Højlund auch die starken Leistungen von Andri Guðjohnsen und Troy Parrott bemerkenswert.
Somit ist Harry Kane mit acht Toren der alleinige Spitzenreiter der Gruppenphase der Nations League. Haaland, Højlund und vier weitere Spieler teilen sich mit jeweils sechs Toren den zweiten Platz.
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