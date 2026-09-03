Juristin mit Ombudsman-Erfahrung wird Präsidentin von Estland

Das estnische Parlament, der Riigikogu, hat die Justizkanzlerin und Juristin Ülle Madise zur neuen Präsidentin des Landes gewählt. Die 51-jährige Madise ist die zweite Frau in diesem Amt. Dies berichtete Reuters.

Madise erhielt im ersten Wahlgang am 2. September die Stimmen von 71 Abgeordneten. Für die Wahl zur Präsidentin waren mindestens 68 Stimmen erforderlich. Insgesamt nahmen 78 Abgeordnete an der Abstimmung teil.

Madise war die einzige Kandidatin bei dieser Wahl. Ihre Kandidatur wurde von 75 Parlamentsmitgliedern vorgeschlagen, während andere Kandidaten nicht genügend Unterstützung für eine Registrierung erhielten.

Madise ist seit 2015 als Justizkanzlerin Estlands tätig. Diese Position umfasst die Überwachung der Rechtsstaatlichkeit im Land sowie die Aufgaben eines Ombudsmanns.

Die neue Präsidentin wurde für eine fünfjährige Amtszeit gewählt und wird ihr Amt nach der Vereidigung am 12. Oktober offiziell antreten. Sie folgt auf Alar Karis, der eine Amtszeit absolvierte und nicht für eine zweite kandidierte.

Ülle Madise wird die siebte Präsidentin in der Geschichte Estlands und die zweite Frau sein, die das Amt des Staatsoberhauptes bekleidet.