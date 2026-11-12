Israelische Armee könnte bis zu 1.000 humanoide Roboter für Tunnel in Gaza erwerben

Die israelische Armee verhandelt mit dem US-Unternehmen Foundation Future Industries über die Lieferung von bis zu 1.000 humanoiden Robotern für den Einsatz in den Hamas-Tunneln im Gazastreifen. Auch ein künftiger Einsatz für Kampfaufgaben wird geprüft. Dies berichtete die Financial Times.

Es geht um humanoide Roboter des Typs Phantom MK1, die von dem Unternehmen hergestellt werden. Mike LeBlanc, Mitbegründer und Präsident von Foundation Future Industries, erklärte, dass die Roboter in engen Tunneln navigieren, Sprengfallen erkennen und bei der Entschärfung von Sprengkörpern helfen könnten.

LeBlanc teilte mit, dass er sich im September mit israelischen Militärvertretern getroffen und die Hamas-Tunnel mit einem der Roboter des Unternehmens inspiziert habe. Ihm zufolge werden die Verhandlungen direkt mit dem Generalstabschef der israelischen Armee geführt.

Bisher wurde weder ein Vertrag zwischen den Parteien unterzeichnet, noch eine endgültige Entscheidung über die Lieferung der Roboter getroffen. Auf Anfrage der Financial Times verwies die israelische Armee die Journalisten an das Verteidigungsministerium, welches eine Stellungnahme ablehnte.

Foundation Future Industries wurde 2024 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Francisco. Es entwickelt Phantom-Roboter für industrielle und militärische Zwecke, einschließlich Logistik, Aufklärung und Aufgaben in gefährlichen Gebieten.

Die Roboter des Unternehmens wurden Anfang 2026 auch in der Ukraine getestet. Zwei Phantom MK1 wurden bei logistischen Aufgaben erprobt, darunter der Transport von Gütern in gefährlichen Zonen und Evakuierungseinsätze. Es liegen keine Informationen über eine direkte Teilnahme an Kampfhandlungen vor.

Zur Information: Eric Trump, der Sohn des US-Präsidenten Donald Trump, ist einer der Investoren und leitender strategischer Berater von Foundation Future Industries. Sein Sprecher erklärte, dass Eric Trump nicht in das Tagesgeschäft des Unternehmens oder in Verhandlungen über Regierungsaufträge involviert sei.