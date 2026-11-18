In Polen versuchte ein junger Mann auf einem E-Scooter, die Gleise zu überqueren, ohne auf den herannahenden Zug zu achten. Er überlebte die gefährliche Situation unverletzt.

Das Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Medien und löste unter den Nutzern hitzige Diskussionen aus. Die Aufnahmen zeigten erneut, welche schwerwiegenden Folgen eine einzige unvorsichtige Bewegung haben kann.

Experten mahnen dazu, solche Risiken zu vermeiden und die Sicherheitsregeln an Bahnübergängen strikt einzuhalten. Denn der Versuch, vor einem Zug die Gleise zu überqueren, endet nicht immer glimpflich.