Es wurde bekannt gegeben, dass das Spiel GTA VI bereits vor seiner offiziellen Veröffentlichung mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. Das Forbes-Magazin hat sich auf eine Reihe von Studien gestützt, um das Verkaufsvolumen und die Einnahmen des Spiels vor dem Release zu berechnen.

Den Angaben des Magazins zufolge wurden etwa 15,88 Millionen Exemplare von GTA VI verkauft. Dies entspricht einem Umsatz von 1,54 Milliarden Dollar.