GTA VI hat vor der Veröffentlichung 1,54 Milliarden Dollar Umsatz generiert
Es wurde bekannt gegeben, dass das Spiel GTA VI bereits vor seiner offiziellen Veröffentlichung mehr als 1,5 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. Das Forbes-Magazin hat sich auf eine Reihe von Studien gestützt, um das Verkaufsvolumen und die Einnahmen des Spiels vor dem Release zu berechnen.
Den Angaben des Magazins zufolge wurden etwa 15,88 Millionen Exemplare von GTA VI verkauft. Dies entspricht einem Umsatz von 1,54 Milliarden Dollar.
Der Großteil der Verkäufe entfiel auf PlayStation-Konsolen. Der Anteil dieser Plattform betrug fast 75 Prozent. Die restlichen 25 Prozent der Verkäufe entfallen auf Xbox-Konsolen.
Die offiziellen Preise des Spiels wurden ebenfalls bekannt gegeben. Die Standardversion soll für 79,99 Dollar und die Ultimate-Version für 99,99 Dollar in den Verkauf gehen.
Neuseelandwird die Möglichkeit bieten, das Spiel als Erstes zu spielen. Wenn es in Taschkent 16:00 Uhr ist, ist es dort 00:00 Uhr und lokale Spieler können mit GTA VI beginnen.
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