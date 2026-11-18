Ein freudiges Ereignis in der Familie des jungen brasilianischen Fußballers Endrick: Der 20-jährige Sportler ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Frau Gabrieli Miranda brachte einen Sohn zur Welt. Das Baby trägt den Namen Kendrik.

Endrick gab die Geburt seines Kindes in einem Interview nach dem Spiel gegen die Nationalmannschaft von Singapur bekannt. Der Fußballer widmete sein Tor in diesem Spiel seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn.

Gabrieli Miranda hat sich vorerst dazu entschieden, keine Fotos des Babys in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Aus diesem Grund haben die Fans derzeit noch nicht die Möglichkeit, den kleinen Kendrik zu sehen.

Die Nachricht von Endricks Vaterschaft wurde von Fußballfans herzlich aufgenommen. In den sozialen Netzwerken werden der jungen Familie zahlreiche Glückwünsche und gute Wünsche übermittelt.