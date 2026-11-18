Berichten zufolge machte sich Kim Jong-un am 15. und 16. November mit dem Bau des dortigen Ski- und Tourismuskomplexes vertraut. Die von der Agentur veröffentlichten Fotos zeigen den Führer auf dem im Schnee platzierten Sessel sitzend, mit einer Zigarette in der Hand.

Nordkorea Führer Kim Jong-un inspizierte den Bau eines Touristengebiets in der Stadt Samjiyon. Während des Besuchs wurde ein Luxussessel für ihn ins Freie gebracht und in den Schnee gestellt. Dies berichtete die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA).

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Seine 13-jährige Tochter Kim Ju-ae nahm ebenfalls an dem Besuch teil. Sie fuhr in dem neuen Touristengebiet Ski. In den Weltmedien wird vermutet, dass Kim Ju-ae als mögliche Nachfolgerin ihres Vaters aufgebaut wird.

Der ehemalige nordkoreanische Diplomat in London, Thae Yong-ho, sagte, dass hochrangige Beamte dem Mädchen besondere Aufmerksamkeit schenken. Seiner Meinung nach erinnern die Protokolle, die für Kim Ju-ae angewendet werden, an die Zeit von Kim Jong-un, als er auf seine Nachfolge vorbereitet wurde. Ihr zukünftiger Status wurde jedoch offiziell nicht bestätigt.

Zur Erinnerung: Kim Jong-un besuchte zuvor China und reiste über eine neue Brücke über den Yalu-Fluss nahe der Stadt Dandong in das Land ein.