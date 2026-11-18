In Kasachstan werden eine Reihe strenger Maßnahmen ergriffen, um die junge Generation vor Internetgefahren zu schützen und das digitale Umfeld zu regulieren. Ein Gesetzesentwurf, der die Registrierung in sozialen Netzwerken für Personen unter 16 Jahren verbietet und die Löschung bestehender Konten durch Altersverifizierung vorsieht, wird derzeit diskutiert. Dieser Gesetzesentwurf wurde am 18. November 2026 in erster Lesung geprüft.

Welche Plattformen sind betroffen und welche Ausnahmen gibt es?

Nach der neuen Initiative gelten die Beschränkungen für alle großen Online-Plattformen, einschließlich sozialer Netzwerke, Videohosting-Dienste und Live-Streaming-Plattformen. Die Regierung hat wichtige Ausnahmen festgelegt, um die Bildung der Kinder und die Kommunikation mit Verwandten nicht zu behindern:

Messenger: Messenger, die für die Kommunikation von Kindern mit Eltern, Verwandten und Lehrern bestimmt sind, unterliegen nicht dem Verbot.

Bildungs- und staatliche Ressourcen: eGov.kz und Kundelik.kz sowie andere offizielle und pädagogische Plattformen sind von den Beschränkungen ausgenommen.

Hauptschwerpunkte des Gesetzesentwurfs Details und Maßnahmen Altersgrenze Verbot der Registrierung in sozialen Netzwerken für Kinder unter 16 Jahren Überprüfungsmechanismen Künstliche Intelligenz (KI), Inhaltsanalyse und spezielle SIM-Karten für Kinder Persönliche Daten Es werden keine IIN- oder Passdaten von Kindern erhoben Ausländische Unternehmen Verpflichtung zur Eröffnung einer offiziellen Vertretung in Kasachstan

Sichere Methoden zur Altersbestimmung und Verantwortung ausländischer IT-Unternehmen

Kultur- und Informationsminister Arman Kirikbayev betonte, dass bei der Registrierung von Kindern keine persönlichen Daten (wie IIN oder Passdaten) erforderlich sind. Es ist vorgesehen, dass Plattformen zur Altersbestimmung zwei Hauptmethoden nutzen:

Eigene Algorithmen der IT-Unternehmen: Große Plattformen bestimmen das Alter des Nutzers durch künstliche Intelligenz (KI), Verhaltensanalyse und Inhaltsanalyse. Spezielle SIM-Karten für Kinder: Durch spezielle SIM-Karten, die vom Ministerium für digitale Entwicklung entwickelt werden, wird die Altersgruppe des Nutzers automatisch bestimmt, ohne dass überflüssige persönliche Daten preisgegeben werden müssen.

Darüber hinaus müssen ausländische soziale Netzwerke, Videodienste und Online-Kinos gemäß dem Dokument offizielle Vertretungen in Kasachstan eröffnen oder gesetzliche Vertreter ernennen. Die administrative Haftung für Unternehmen, die Anforderungen zur Löschung illegaler Inhalte nicht erfüllen, wird verschärft. Zudem ist die Einführung eines speziellen Registers (Identifizierung) für öffentliche Seiten und Kanäle mit mehr als 5.000 Followern geplant.

Was halten Sie davon, die Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige gesetzlich einzuschränken und deren Konten zu überprüfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!